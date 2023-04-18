Из Авдеевки эвакуировали еще двух подростков: сколько детей остается в городе

По его словам, из Авдеевки эвакуировали двух подростков. Одному из них скоро исполнится 18 лет.

"Вчера вывезли паренька 17 лет, которого очень долго не могли найти. Ему в мае будет уже 18 лет. А сегодня вывезли 15-летнего, которого нашли в пятницу, родители ребенка согласились выехать после Пасхи", - сказал Барабаш.

По предварительной информации, в Авдеевке остается еще один ребенок - 12-летний мальчик.

Напомним, из-за усиления боевых действий Авдеевку отнесли в "красную зону". Доступ в город закрыт для гражданских, волонтеров и журналистов.

Власти заявили, что будут принудительно эвакуировать несовершеннолетних, поэтому местные жители скрывали детей. На прошлой неделе из Авдеевки увезли еще одну семью с двумя маленькими детьми.

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