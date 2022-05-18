До Авдіївки прибули вже 11 тисяч гуманітарних наборів з необхідними продуктами

Як відомо, Авдіївка живе під постійними обстрілами окупантів. У місті немає води, часто пропадає світло та газ. Через складну логістики в місті також дефіцит продуктів, і сьогодні мешканцям громади вкрай необхідна допомога.

У наборах - макарони, борошно, крупи, олія, консерви, цукор, згущене молоко — такий склад рекомендований ВООЗ, з огляду на його енергетичну цінність.

"Разом із керівництвом Авдіївки ми і далі працюємо над евакуацією людей. Компанія "Метінвест" вивозить співробітників та членів їхніх родин, що бажають покинути небезпечне місто. Але в громаді є ще багато мешканців, які залишилися, і вони потребують найбільшої уваги та допомоги. Від початку активної фази війни ми системно видаємо продукти всім, кому вони потрібні", - розповів генеральний директор Авдіївського коксохімічного заводу Віталій Литовка.

В рамках проекту вже майже 35 тисяч людей отримали гуманітарну допомогу в різних містах, ще 140 тисяч наборів зараз прямують до українських міст. Проект закупив у Європі та Україні вже 2,5 тис. тонн продуктів.