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До Авдіївки прибули вже 11 тисяч гуманітарних наборів з необхідними продуктами

Фото: до Авдіївки прибули вже 11 тисяч гуманітарних наборів з необхідними продуктами (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

За два місяці понад 11 тисяч продуктових наборів надійшло до Авдіївки в межах проекту "Рятуємо життя", що реалізують група "Метінвест" та ДТЕК у координації з Фондом Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Як відомо, Авдіївка живе під постійними обстрілами окупантів. У місті немає води, часто пропадає світло та газ. Через складну логістики в місті також дефіцит продуктів, і сьогодні мешканцям громади вкрай необхідна допомога.

У наборах - макарони, борошно, крупи, олія, консерви, цукор, згущене молоко — такий склад рекомендований ВООЗ, з огляду на його енергетичну цінність.

"Разом із керівництвом Авдіївки ми і далі працюємо над евакуацією людей. Компанія "Метінвест" вивозить співробітників та членів їхніх родин, що бажають покинути небезпечне місто. Але в громаді є ще багато мешканців, які залишилися, і вони потребують найбільшої уваги та допомоги. Від початку активної фази війни ми системно видаємо продукти всім, кому вони потрібні", - розповів генеральний директор Авдіївського коксохімічного заводу Віталій Литовка.

В рамках проекту вже майже 35 тисяч людей отримали гуманітарну допомогу в різних містах, ще 140 тисяч наборів зараз прямують до українських міст. Проект закупив у Європі та Україні вже 2,5 тис. тонн продуктів.

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АвдіївкаГуманітарна допомога