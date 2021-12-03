Аварійники "Закарпатгазу" з початку року здійснили 12,5 тисяч виїздів

"Ми фіксуємо збільшення кількості викликів на внутрішньобудинкових мережах. Основна частина стосується витоків газу: люди повідомляють, що відчувають запах газу на кухнях, в під’їздах та підвалах", - розповідає диспетчер АДС Марія Єгорова.

Витоки газу, як стверджують фахівці, відбуваються через розгерметизацію внутрішньої системи газопостачання: фізичне старіння, механічні навантаження, вплив електричного струму, старіння ущільнюючих елементів, вихід з ладу і старіння запірної арматури та з’єднувальних елементів. Це означає, що споживачам слід час від часу забезпечувати технічне обслуговування мереж та газове обладнання.

"Самостійно перевірити всі комунікації в оселі – неможливо. Крім самих газопроводів, запірної арматури, з’єднувальних елементів та обладнання треба контролювати стан димових та вентиляційних каналів. Кваліфіковано зробити це може тільки спеціаліст", - пояснює начальник відділу технічного обслуговування АТ "Закарпатгаз" Віктор Русин.

У прес-службі зазначили, що замовити необхідну послугу можна у Клієнтських просторах 104.ua в Ужгороді, Чопі, Мукачеві, Берегові, Іршаві, Виноградові, Сваляві, Хусті, Тячеві, Воловці та Міжгір’ї.

"Окрім того, для споживачів природного газу в Закарпатті запроваджено гарячу лінію 5104. Набравши цей номер, також є можливість замовити сервісне обслуговування та ремонт внутрішньобудинкової системи газопостачання та газового обладнання", - йдеться у повідомленні.