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Аварійники "Рівнегазу" з початку цього року здійснили майже 10,5 тисяч виїздів

Автор: Марія Тарариєва

У грудні 2021 року фахівці аварійної служби АТ "Рівнегаз" виїжджали на виклики майже 800 разів, а всього за рік – майже 10,5 тисяч разів. З настанням холодів навантаження на систему газопостачання зростає, тож АДС працює в посиленому режимі.

Про це повідомляє прес-служба "Рівнегазу".

"Ми фіксуємо зростання кількості викликів на внутрішньобудинкових мережах. Переважна більшість з них пов’язана із витоками газу. Мешканці будинків повідомляють про запах газу в приміщенні, на кухні, в під’їзді", - розповідає начальник АДС АТ "Рівнегаз" Андрій Чижевський.

За словами фахівців, причинами витоків газу є розгерметизація внутрішньої системи газопостачання: фізичне старіння, механічні навантаження, вплив електричного струму, старіння ущільнюючих елементів, вихід з ладу і старіння запірної арматури та з’єднувальних елементів. Це свідчить про те, що споживачам необхідно забезпечувати технічне обслуговування мереж та газове обладнання.

"Неможливо самостійно перевірити у всі комунікації в будинку. Часто це небезпечно. Адже потрібно контролювати газопроводи, запірну арматуру, з’єднувальні елементи та обладнання. Кваліфіковано виконати ці роботи може тільки фахівець, який має необхідне обладнання і володіє потрібними навиками", - пояснює начальник відділу технічного обслуговування АТ "Рівнегаз" Роман Кутира.

У прес-службі зазначили, що замовити послугу ТО можна у Клієнтських просторах 104.ua в Рівному, Дубні, Здолбунові, Сарнах, Березному, Корці, Млинові, Радивилові, Острозі, Костополі, Рокитному, Клевані, Демидівці. А сервісне обслуговування та ремонт внутрішньобудинкової системи газопостачання та газового обладнання споживачі природного газу можуть замовити через гарячу ліню. Для цього необхідно набрати номер 5104 і оформити заявку на послугу.

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РівнеГаз