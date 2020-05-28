Аварійники "Чернівцігазу" з початку карантину здійснили понад тисячу виїздів

У період карантину бригади аварійників АТ "Чернівцігаз" здійснили 1226 виїздів на виклики. Щодня диспетчери отримують близько 95 дзвінків з усіх районів області.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що АТ "Чернівцігаз" здійснює цілодобовий моніторинг тиску газу в мережах, проводить технічне обслуговування газорозподільних пунктів, бригади АДС чергують цілодобово, оперативно виїздять на виклики, ліквідують аварійні ситуації, здійснюють ремонти аби споживачі безперервно могли користуватись газом. З початку карантину було здійснено 3120 ремонтів на мережах, що дозволило запобігти припиненню газопостачання у 17 тис. домогосподарств.

"Попри карантин, всі роботи з утримання газорозподільної системи в робочому стані здійснюються безперервно. Споживачам не варто хвилюватись щодо припинення розподілу газу. Ми щодня перевіряємо мережі й регулююче обладнання і ретельно стежимо за тим, щоб все функціонувало безаварійно", - розповідає технічний директор АТ "Чернівцігаз" Максим Ладига.

У прес-службі зазначили, що щодня 16 аварійних бригад працюють для забезпечення безперебійного газопостачання в Чернівецькій області.

"Робота аварійників важка та небезпечна, а особливо – під час карантину. Аварійні бригади постійно контактують із власниками осель, тому кожного разу фахівці користуються засобами індивідуального захисту. Спеціалісти повністю забезпечені спеціальними костюмами захисту, одноразовими гумовими рукавицями, антисептиками та захисними масками", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, у цілях безпеки кожного дня перед початком та після зміни водії обробляють дезінфікуючими засобами інструменти та службові машини. Дезінфекція відбувається у три етапи. Фахівці щоденно витрачають приблизно дві години на санобробку.

"Споживачам, які викликають аварійників, потрібно усвідомити, важливість дотримання санітарних вимог. У разі виявлення симптомів, клієнту необхідно попередити диспетчера, аби не наражати спеціалістів АТ "Чернівцігаз" на небезпеку. Водночас, клієнтам варто зрозуміти, що спеціалісти повністю захищені та при необхідності, не перешкоджати потраплянню в оселю фахівця АДС. Виклики аварійної служби є повністю безкоштовними, адже витрати на це покриваються з тарифу на розподіл газу", - йдеться у повідомленні.