Аварійно-диспетчерська служба "Сумигаз" відреагувала на 40 тис. викликів

Від початку року аварійно-диспетчерська служба АТ "Сумигаз" виконала 40 тис. заявок. Більшість викликів пов’язані з витоком газу на внутрішньобудинкових газорозподільних мережах. Про це повідомляє прес-служба компанії.

У середньому за добу аварійно-диспетчерська служба "104" приймає понад 250 викликів. Реагування на аварійні виклики споживачів Сумської області забезпечує 85 бригад ПАТ "Сумигаз", які працюють 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

"Переважна більшість заявок пов’язані з аварійними ситуаціями на внутрішньобудинкових газорозподільних мережах. Неналежний технічний стан дається взнаки. Тому важливим є забезпечення технічного обслуговування зазначених мереж, що відповідно до законодавства покладене на власників будівель та споруд", - зазначає головний інженер ПАТ "Сумигаз" Дмитро Сергієнко.

Також у прес-службі зазначили, що значна частина аварійних ситуації виникають після самовільного втручання у систему газопостачання. Фахівці наголошують, що будь-які роботи зі встановлення, переміщення чи заміни газового обладнання повинні здійснювати тільки кваліфіковані працівники газової компанії.

"За правилами безпеки систем газопостачання несанкціоновано встановлені чи замінені газові прилади підлягають відключенню від системи газопостачання. Бо зазначені дії призводять до отруєння чадним газом, вибухів та смертельних наслідків", - йдеться у повідомленні.