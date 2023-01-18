ua ru
Ср, 18 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Аварийные отключения в 8 областях: в "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы

Новина українською →
Среда 18 января 2023 11:29
Аварийные отключения в 8 областях: в "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы Фото: Аварийные отключения в 8 областях: в "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. В 8 областях страны ввели аварийные отключения света.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укрэнерго".

Сегодня прогнозируется несколько меньшее потребление электроэнергии, чем вчера. Этому способствует потепление.

"В то же время сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в вечерний пик потребления. Пока генерация не покрывает четверть потребления в стране", - пишет "Укрэнерго".

В результате последней российской атаки было существенно повреждено несколько энергоблоков тепловых электростанций.

До всех областей были доведены лимиты потребления на все сутки. Из-за их превышения были применены аварийные отключения в:

  • Харьковской области;
  • Донецкой область;
  • Днепропетровской области;
  • Кировоградской области;
  • Запорожской области;
  • Киевской области;
  • Житомирской области;
  • Черкасской области.

"Также в районе боевых действий в Харьковской и Донбассе есть повреждения в сетях облэнерго", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве остается существенный дефицит. В столице продолжаются экстренные отключения света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго
NEWS
Трагедия в Броварах. В авиакатастрофе погиб Монастырский, десятки жертв: все подробности
Трагедия в Броварах. В авиакатастрофе погиб Монастырский, десятки жертв: все подробности
DAILY
Газовый шантаж России провалился. Какие риски остаются перед Украиной и ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Газовый шантаж России провалился. Какие риски остаются перед Украиной и ЕС