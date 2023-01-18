Аварийные отключения в 8 областях: в "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы

В Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. В 8 областях страны ввели аварийные отключения света.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укрэнерго".

Сегодня прогнозируется несколько меньшее потребление электроэнергии, чем вчера. Этому способствует потепление.

"В то же время сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в вечерний пик потребления. Пока генерация не покрывает четверть потребления в стране", - пишет "Укрэнерго".

В результате последней российской атаки было существенно повреждено несколько энергоблоков тепловых электростанций.

До всех областей были доведены лимиты потребления на все сутки. Из-за их превышения были применены аварийные отключения в:

Харьковской области;

Донецкой область;

Днепропетровской области;

Кировоградской области;

Запорожской области;

Киевской области;

Житомирской области;

Черкасской области.

"Также в районе боевых действий в Харьковской и Донбассе есть повреждения в сетях облэнерго", - добавляет пресс-служба.