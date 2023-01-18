Аварийные отключения в 8 областях: в "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы
В Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. В 8 областях страны ввели аварийные отключения света.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укрэнерго".
Сегодня прогнозируется несколько меньшее потребление электроэнергии, чем вчера. Этому способствует потепление.
"В то же время сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в вечерний пик потребления. Пока генерация не покрывает четверть потребления в стране", - пишет "Укрэнерго".
В результате последней российской атаки было существенно повреждено несколько энергоблоков тепловых электростанций.
До всех областей были доведены лимиты потребления на все сутки. Из-за их превышения были применены аварийные отключения в:
- Харьковской области;
- Донецкой область;
- Днепропетровской области;
- Кировоградской области;
- Запорожской области;
- Киевской области;
- Житомирской области;
- Черкасской области.
"Также в районе боевых действий в Харьковской и Донбассе есть повреждения в сетях облэнерго", - добавляет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве остается существенный дефицит. В столице продолжаются экстренные отключения света.
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