Аварійна служба "Житомиргазу" здійснила майже 18 тис. виїздів

Від початку року аварійно-диспетчерська служба (АДС) АТ "Житомиргаз" опрацювала 17 933 тис. заявок від споживачів природного газу Житомира та Житомирської області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Найчастіші виклики від населення відбуваються через запах газу у помешканнях. Влітку – через самовільне втручання в роботу газових приладів, їх "некоректний" ремонт, що може спричинити аварійну ситуацію. З початком опалювального періоду, коли вмикаються газові побутові опалювальні прилади, кількість заявок про запах газу у приміщенні суттєво збільшується", - йдеться у повідомленні.

Найбільше викликів на номер "104" цього року опрацьовано фахівцями Житомирського відділення АТ "Житомиргаз" - 6 645 телефонних дзвінків, та Бердичівського - 3 359.

В середньому бригада аварійно-диспетчерської служби АТ "Житомиргаз" лише Житомирського відділення опрацьовує 17 викликів за добу.

"За півроку фактичні операційні витрати на підприємстві склали 396 млн гривень, а надходження від тарифу тільки 168 млн гривень. Через це коштів, закладених на забезпечення усіх бригад необхідними матеріалами, виплатою заробітної плати, в діючому тарифі, критично не вистачає", - розповідає технічний директор АТ "Житомиргаз" Сергій Колесник.

"За словами прес-служби, лише витрати на паливо-мастильні матеріали для потреб аварійно-диспетчерської служби на рік складають близько 1 млн гривень. "Це близько 10% від загальної річної суми витрат на ПММ по підприємству. Аварійно-диспетчерську службу необхідно також вчасно забезпечувати спеціальним обладнанням, усіма необхідними матеріалами та спецодягом", - йдеться у повідомленні.