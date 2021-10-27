Аварійна служба "Волиньгазу" локалізувала 6,3 тисяч небезпечних ситуацій

У 2021 році фахівці служби 104 АТ "Волиньгаз" локалізували понад 6,3 тисяч аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових газових мережах. Щодня диспетчери служби приймають близько 40 викликів від жителів області.
Про це повідомляє прес-служба "Волиньгазу".
"Аварійно-диспетчерська служба 104 АТ "Волиньгаз" за 9 місяців відреагувала на понад 13 тисяч 196 заявок від споживачів газу Волинської області. Основна частина звернень споживачів пов’язана з виявленням витоків природного газу на внутрішніх газових мережах", - йдеться у повідомленні.
За словами прес-служби, проблеми при користуванні природним газом у побуті виникають при самовільному встановленні, заміні газового обладнання, експлуатації споживача газових приладів в неналежному технічному стані та недотримання вимог безпеки під час користування газовими приладами.
"З початком опалювального сезону та настанням холодів частішають звернення до аварійно-диспетчерської служби. Це пов’язано із тим, що люди починають вмикати газові опалювальні прилади", - прокоментував головний інженер АТ "Волиньгаз" Андрій Цибульський.
У прес-службі зазначили, що як правило, власники помешкань нехтують простими правилами безпеки, у тому числі не проводять регулярне технічне обслуговування внутрішнобудинкових мереж газопостачання. Згідно з Законом України "Про житлово-комунальні послуги", відповідальним за стан внутрішньобудинкових систем є власник домоволодіння або співвласники багатоквартирного будинку. Вони повинні укласти договір на проведення технічного обслуговування.
"Виконання робіт на газових мережах може проводити компанія, яка має необхідні дозволи на роботи з газовим обладнанням, матеріальну-технічну базу та кваліфікований персонал. "Волиньгаз" обстежує газові мережі в приватних і багатоквартирних будинках щодо можливих витоків газу від вводу до квартири до газових приладів. Кожен споживач може звернутись до газорозподільної компанії та укласти відповідний договір на обслуговування газових мереж", - йдеться у повідомленні.