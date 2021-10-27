Аварійна служба "Волиньгазу" локалізувала 6,3 тисяч небезпечних ситуацій

"Аварійно-диспетчерська служба 104 АТ "Волиньгаз" за 9 місяців відреагувала на понад 13 тисяч 196 заявок від споживачів газу Волинської області. Основна частина звернень споживачів пов’язана з виявленням витоків природного газу на внутрішніх газових мережах", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, проблеми при користуванні природним газом у побуті виникають при самовільному встановленні, заміні газового обладнання, експлуатації споживача газових приладів в неналежному технічному стані та недотримання вимог безпеки під час користування газовими приладами.

"З початком опалювального сезону та настанням холодів частішають звернення до аварійно-диспетчерської служби. Це пов’язано із тим, що люди починають вмикати газові опалювальні прилади", - прокоментував головний інженер АТ "Волиньгаз" Андрій Цибульський.

У прес-службі зазначили, що як правило, власники помешкань нехтують простими правилами безпеки, у тому числі не проводять регулярне технічне обслуговування внутрішнобудинкових мереж газопостачання. Згідно з Законом України "Про житлово-комунальні послуги", відповідальним за стан внутрішньобудинкових систем є власник домоволодіння або співвласники багатоквартирного будинку. Вони повинні укласти договір на проведення технічного обслуговування.

"Виконання робіт на газових мережах може проводити компанія, яка має необхідні дозволи на роботи з газовим обладнанням, матеріальну-технічну базу та кваліфікований персонал. "Волиньгаз" обстежує газові мережі в приватних і багатоквартирних будинках щодо можливих витоків газу від вводу до квартири до газових приладів. Кожен споживач може звернутись до газорозподільної компанії та укласти відповідний договір на обслуговування газових мереж", - йдеться у повідомленні.