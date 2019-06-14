Аварійна служба "Вінницягаз" здійснила понад 6200 виїздів в 2019 році

Аварійно-диспетчерська служба АТ "Вінницягаз" за 5 місяців поточного року здійснила 6200 виїздів за викликами жителів Вінницької області. Це в середньому понад 40 аварійних заявок на добу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Тільки по Вінниці і Вінницькому району АДС прийняла 1710 заявок, а це 10 - 12 аварійних викликів щодня. 90% заявок пов'язані з аварійними ситуаціями на внутрішньобудинкових газорозподільних мережах. За таких обставин вимагає невідкладного вирішення питання забезпечення технічного обслуговування таких мереж, що згідно із законом покладено на власників будівель і споруд", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служба, понад 76% виїздів аварійників пов'язані з виявленими витоками газу. В інших випадках причинами звернень споживачів стала несправність газових приладів, пошкодження вузлів обліку газу, порушення тяги, спрацьовування сигналізаторів загазованості тощо.

Також у прес-службі повідомили, що територію всієї Вінницької області обслуговують 23 підрозділу АДС "Вінницягаз". Протягом 5 хвилин аварійники реагують на виклик і до 40 хвилин часу мають, щоб прибути в найвіддаленіші точки зони обслуговування. У травні цього року на виконання плану розвитку підприємства для потреб аварійників "Вінницягаз" придбано 5 нових автомобілів Peugeot.

"Автопарк АДС давно потребував оновлення. Термін експлуатації окремих "аварійок" перевищує 20 років і має середній пробіг понад 430 тис. км. Не секрет, що старі машини доводиться часто ремонтувати, вони споживають багато пального і мало ефективні. Придбання нових машин скоротить витрати на утримання транспорту і час на обслуговування аварійних викликів", - говорить головний інженер ПАТ "Вінницягаз" Михайло Дзимина.

Крім того у прес-службі зазначили, що серйозною проблемою останніх років є плинність кадрів газорозподільних компаній через низьку заробітну плату. "Особливо гостро стоїть проблема нестачі професійних фахівців аварійної газової служби, робота яких постійно пов'язана з небезпекою і ризиком. Газорозподільні компанії спільно з профспілковими організаціями закликають Державний регулятор невідкладно переглянути тариф на розподіл природного газу та забезпечити можливість належного утримання газових мереж та підвищення заробітної плати газовиків", - йдеться в повідомленні.