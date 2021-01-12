Аварійна служба "Сумигазу" усунула понад 50 тисяч витоків газу за 2020 рік

Аварійно-диспетчерська служба АТ "Сумигаз" виконала 50,2 тисяч заявок за 2020 рік і ліквідувала 51,2 тисяч витоків газу. Більшість викликів пов’язані з витоком газу на внутрішньобудинкових газорозподільних мережах.

Про це повідомляє прес-служба "Сумигазу".

"У середньому за добу аварійно-диспетчерська служба "104" приймає понад 130 викликів. Реагування на аварійні виклики споживачів Сумської області забезпечують бригади АТ "Сумигаз", які працюють 24 години на добу, 7 днів на тиждень", - йдеться у повідомленні.

Оперативне реагування на виклики забезпечує програмний комплекс РГК АДС, який дозволяє диспетчерам спрямовувати на виклики найближчу бригаду. Серед можливостей цього комплексу - реєстрація, швидкий пошук та відображення аварійних ситуацій на карті; проведення аналізу аварійних ситуацій; можливість прослідкувати виконання роботи по заявці тощо.

"Переважно, заявки стосуються аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових газорозподільних мережах через їх неналежний технічний стан. Також аварійні ситуації виникають після самовільного втручання в систему газопостачання. Наголошуємо, що будь-які роботи зі встановлення, переміщення чи заміни газового обладнання можуть здійснювати тільки кваліфіковані працівники газової компанії", - зазначає головний інженер АТ "Сумигаз" Дмитро Сергієнко.

У компанії зазначили, що спеціалісти бригади "104" постійно проходять навчання та підвищення кваліфікації, щоби в критичних ситуаціях не розгубитися та локалізувати аварію у найкоротший термін. Всі практичні заняття походять в реальних умовах, адже від професійних навичок членів аварійної служби часто залежить життя та здоров’я людей.

"За правилами безпеки систем газопостачання несанкціоновано встановлені чи замінені газові прилади підлягають відключенню від системи газопостачання, оскільки такі дії призводять до отруєння чадним газом, вибухів та смертельних наслідків", - йдеться у повідомленні.