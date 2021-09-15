RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Аварійна посадка на "пінну подушку": в аеропорту "Бориспіль" пройшли масштабні навчання

Автор: Дмитрий Кузнецов

У терміналі F аеропорту "Бориспіль" пройшли навчання аварійно-рятувальних служб, прикордонників і поліції. В ході тренування літак здійснив аварійну посадку на "пінну подушку", проводився пошук і евакуація постраждалих при авіакатастрофі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу аеропорту.

Навчання проводилися на навчально-тренувальному полігоні. У них взяли участь 170 осіб та 35 одиниць спецтехніки. В ході тренування відпрацьовувалася рятувальна операція, в якій залучили військовий вертоліт, гасили пожежу під фюзеляжем літака, евакуація пасажирів і екіпажу.

Одним з найбільш видовищних моментів навчань стала аварійна посадка літака на"пінну подушку". На кадрах видно, як перед повітряним судном рухається спецавтомобіль, розпорошуючи за собою піну.

"Служба аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів та інші учасники (навчань - ред.) діяли з максимальною віддачею, як у реальних ситуаціях, адже безпека пасажирів - понад усе", - зазначили у пресслужбі.

Читайте РБК-Україна в Google News
БориспольДСНС