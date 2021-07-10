Аварія поїзда під Києвом: наслідки усунені, але затримки ще можливі
Фото: підтоплення на Закарпатті (zk.dsns.gov.ua)
Наслідки аварії поїзда під Києвом станом на вечір 10 липня усунені. Руху ділянкою Васильків - Боярка повністю відновили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Укрзалізниці".
Повідомляється, що на ділянці Васильків - Боярка завершили відновлення інфраструктури, де сьогодні з рейок зійшов господарський поїзд. Близько 19:30 залізничники завершили установку опори і повернули контактну мережу під напругу.
"Ділянка повністю відкрита для руху поїздів. Зараз ще можливі затримки деяких пасажирських поїздів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні у зв'язку з аварією цього поїзда в дорозі затримувалися більше десятка пасажирських поїздів. Причому затримка становила по кілька годин.