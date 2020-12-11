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Аварія на АЕС у Фінляндії: названо причину інциденту
Олкілуото, П'ятниця 11 грудня 2020 20:01
Автор:
Дмитро Левицький
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