Через аварію на колекторі у Бердянську поліція відкрила провадження

Провадження відкрили за статтею про службове недбальство

Следователи Бердянского отдела полиции открыли уголовное производство по факту масштабной аварии на магистральном канализационном коллекторе в городе Бердянск, в результате которой большая часть города осталась без водоснабжения. Об этом сообщает в своей ленте Новости Украины информационное агентство РБК-Украина со ссылкой на прес-службу полиции.

Как отмечается, производство открыто по признакам ч.1 ст.367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время полицейскими устанавливается круг лиц, которые допустили масштабную аварию на канализационном коллекторе. Следователями проводится ряд мер для всестороннего и объективного расследования уголовного производства. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 27 января на участке магистрального канализационного коллектора, расположенного на Мелитопольском шоссе в городе Бердянск, произошло разрушение трубы коллектора. В результате стало невозможным движение стоков с большей части Бердянска, с целью предотвращения вытекания нечистот из канализации, срочно были остановлены насосные станции. Таким образом была прекращена подача воды в 6 микрорайонов города.

Как писал Styler, была приостановлена деятельность некоторых учебных заведений и детских садов. Чтобы предоставить населению помощь, организован подвоз технической и питьевой воды местным жителям.