Аванс перед репарациями: FT узнало план передачи Украине арестованных российских активов

Страны Запада заморозили российские государственные активы на суму 260 млрд евро после вторжения в Украину. Эти деньги могут быть выплачены Украине траншами в качестве аванса перед неизбежной компенсацией России за агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Ка отмечается в публикации, Вашингтон публично не поддержал конфискацию замороженных активов, но дал согласие в частном порядке. В одном из недавних дискуссионных документов G7, поданных официальными лицами США, это описывается как "контрмера", разрешенная международным правом, которая "побудит Россию прекратить агрессию".

Согласно документу, такой шаг будет считаться законным ответом на незаконное вторжение России в Украину, если его осуществят государства, "пострадавшие" и "особо пострадавшие" от ее агрессии. Сюда могут входить союзники Украины, которые финансировали ее экономику и вооруженные силы во время войны.

Официальные лица США предположили, что арестованные активы могут быть переведены Украине траншами, например, через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития. Это рассматривается как "аванс" перед компенсацией Украине, которую Россия в конечном итоге должна будет выплатить в соответствии с международным правом за свою агрессию.

Где находятся российские активы

Согласно документу Европейской комиссии, с которым ознакомилась Financial Times, в прошлом году около 260 млрд евро активов центрального банка РФ было заморожено в странах G7, ЕС и Австралии. Основная часть этой суммы - около 210 млрд евро - хранится в ЕС , включая наличные деньги и государственные облигации, номинированные в евро, долларах и других валютах.

Для сравнения, США заморозили лишь небольшую сумму российских государственных активов: около 5 млрд долларов.

В Европе основная часть активов - около 191 млрд евро - хранится в Euroclear, центральном депозитарии ценных бумаг со штаб-квартирой в Бельгии. По данным министерства финансов Франции, Франция заморозила вторую по величине сумму, около 19 млрд евро. Германия заморозила примерно 210 млн евро.