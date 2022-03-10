В "Авангарді" розповіли про втрати виробничих потужностей в результаті російської агресії

Агрохолдинг" Авангард", один з провідних виробників яєць курячих в Україні, повідомляє про істотні втрати виробничих потужностей в результаті російської агресії. Зупинено і знеструмлено ряд ключових птахофабрик, птахи залишилися без харчування і приречені на вимирання, фінансові втрати зараз досягають 1,5 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанія.

Зокрема, птахофабрика "Чорнобаївська" у Херсонській області через військові дії з боку РФ залишилася без можливості годувати птицю, підвозити працівників до робочих місць і вивозити готову продукцію, що загрожує вимиранням птиці й подальшою екологічною катастрофою.

"Птахофабрика повністю знеструмлена, а виробництво повністю зупинено. Частину готової продукції і курей, попри обстріли, вдалося роздати місцевому населенню, але більша частина птахів гине через неможливість її годування. Близько 3 млн курей загинуть без можливості їх утилізувати. У подібній ситуації найближчим часом можуть опинитися й інші ключові підприємства агрохолдингу - зокрема, птахофабрика смт Макарів та птахофабрика під Броварами Київської області. Втрати цих підприємств складуть до 1 млн птахів", - розповідають в компанії.

Загальні фінансові втрати агрохолдингу в результаті російської агресії на поточний момент оцінюються приблизно в 1,5 млрд грн.

Крім того, закриття ключових виробництв може призвести до нестачі курячих яєць в Україні. Неможливість утилізації мільйонів гинучих птахів створює загрозу екологічного лиха. Підприємства агрохолдингу з об'єктивних причин не можуть розв'язувати ці проблеми й убезпечити своїх працівників без допомоги держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Авангард" безкоштовно передає на потреби захисту країни сотні тисяч яєць свого виробництва, паливно-мастильні матеріали та необхідну техніку, зокрема, вантажні автомобілі, а працівники "Авангарду" захищають країну в лавах Збройних сил України.