Аваков відреагував на підпал будинку Гонтарєвої

Національна поліція України розпочала розслідування у справі підпалу будинку колишньої глави Національного банку України Валерії Гонтарєвої під Києвом. Про це заявив глава Міністерства внутрішніх справ (МВС) Арсеній Аваков Twitter.

Аваков назвав підпал будинку Гонтарєвої "проявом кримінального тиску".

"Нічний підпал будинку Валерії Гонтарєвої - недопустимий прояв кримінального тиску. Той, хто замовив і виконав це в момент прибуття місії МВФ в Україну, не просто палій, він - ворог, який шкодить своїй державі", - написав міністр МВС.

Аваков також повідомив, що поліція розслідує цю справу і докладе всі зусилля для пошуку палія.

Нагадаємо, поліція розглядає підпал як одну з версій займання будинку колишньої глави Національного банку України Валерії Гонтарєвої під Києвом. Також у поліції є версія - необережне поводження з вогнем та коротке замикання.

Раніше Гонтарєва заявляла, що в її квартирі в Києві в четвер, 12 вересня, пройшли обшуки. За її словами, правоохоронці проводили обшуки в масках і з автоматами.