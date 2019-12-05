Аваков: Нацгвардія готова до будь-якого сценарію на шляху до миру на Донбасі

Національна гвардія України готова до будь-якого сценарію досягнення миру на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, опубліковану на Facebook-сторінці МВС.

За його словами, однією з основних завдань Національної гвардії в період встановлення миру на Донбасі буде патрулювання, охорона стратегічних об'єктів, забезпечення впевненості та стабільності для мирного населення.

"Національна гвардія, як військове формування з правоохоронними функціями, постійно несе спільну службу і ефективно взаємодіє з Національною поліцією України. У тому числі і в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. НГУ готова і буде там робити це й надалі за будь-яких сценаріїв розвитку ситуації", - додав Аваков.

Нагадаємо, раніше підконтрольна Росії влада так званої "Донецької народної республіки" пригрозила зривом подальшого розведення сил і засобів на Донбасі, якщо українська сторона введе підрозділи Національної гвардії в район Петрівського.