Аутсайдер Серии А назначил главным тренером триумфатора Лиги чемпионов 2009/10

Сербский специалист – новый главный тренер "блучеркьяти". Ранее он 2,5 года отработал в родной "Црвене Звезде".

Станкович заменил в должности Марко Джампаоло. Итальянец был уволен в воскресенье на фоне провального старта сезона для "Сампдории". Генуэзцы еще не побеждали в чемпионате Италии, ограничившись победой в рамках 1/32 финала Кубка против "Реджины" (1:0).

В данный момент "Сампдория" идет последней в Серии А, набрав всего 2 очка после восьми туров. От спасительной позиции генуэзцы отстают на четыре пункта. Ближайший матч – против "Болоньи" 8 октября.

Тренерская карьера Станковича началась с должности ассистента наставника "Удинезе" в сезоне 2014/15 Андреа Страмаччони. Во главе "Црвены Звезды" в 2019-2022 гг. серб завоевал 3 чемпионских титула и 2 Кубка страны.

Кто такой Деян Станкович

Универсальный полузащитник, успевший сыграть за сборные Югославии, Сербии и Черногории, Сербии. Участник чемпионатов мира (1998, 2006, 2010) и Евро-2000.

Становился чемпионом Италии с "Лацио" (1999/2000) и "Интером" (2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10). С римлянами завоевал Кубок кубков и Суперкубок УЕФА (1999), а с миланцами побеждал в Лиге чемпионов и на Клубном чемпионате мира (2010).

Дважды был признан лучшим футболистом Сербии (2006, 2010). В 2019 году введен в Зал славы "Интера".