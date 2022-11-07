Аутсайдер АПЛ отправил в отставку тренера: он дважды проигрывал 0:9

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Австрийский специалист потерял работу на фоне 3-матчевой серии без побед в чемпионате. Накануне "святые" потерпели разгром от "Ньюкасла" дома (1:4).

Неудовлетворительные результаты и привели к отставке Хазенхюттля. "Саутгемптон" одержал всего 3 победы в 14-ти матчах английской Премьер-лиги и расположился в зоне вылета. Правда, от спасительной позиции "Сотон" отстает всего на 1 очко.

Хазенхюттль работал с "Саутгемптоном" с декабря 2018 года. Лучший результат – 11-е место в сезоне 2019/20. Австрийцу принадлежит уникальное антидостижение – "Сотон" под его руководством дважды проиграл со счетом 0:9 ("Лестеру" и МЮ), но тогда он удержался на должности.

К матчу против "Ливерпуля" в 16-м туре АПЛ "Саутгемптон" будет готовить испанец Рубен Сельес. На взрослом уровне он работал только ассистентом и тренером по физподготовке, а также являлся главным аналитиком норвежского "Стремсгодсета".