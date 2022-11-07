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Аутсайдер АПЛ отправил в отставку тренера: он дважды проигрывал 0:9

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Саутгемптон, Понедельник 07 ноября 2022 12:51
Аутсайдер АПЛ отправил в отставку тренера: он дважды проигрывал 0:9 Фото: Ральф Хазенхюттль (слева) стал безработным (facebook.com/southamptonfc)
Автор: Антон Федорцив

Руководство английского "Саутгемптона" указало на дверь многолетнему наставнику команды Ральфу Хазенхюттлю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Австрийский специалист потерял работу на фоне 3-матчевой серии без побед в чемпионате. Накануне "святые" потерпели разгром от "Ньюкасла" дома (1:4).

Неудовлетворительные результаты и привели к отставке Хазенхюттля. "Саутгемптон" одержал всего 3 победы в 14-ти матчах английской Премьер-лиги и расположился в зоне вылета. Правда, от спасительной позиции "Сотон" отстает всего на 1 очко.

Хазенхюттль работал с "Саутгемптоном" с декабря 2018 года. Лучший результат – 11-е место в сезоне 2019/20. Австрийцу принадлежит уникальное антидостижение – "Сотон" под его руководством дважды проиграл со счетом 0:9 ("Лестеру" и МЮ), но тогда он удержался на должности.

К матчу против "Ливерпуля" в 16-м туре АПЛ "Саутгемптон" будет готовить испанец Рубен Сельес. На взрослом уровне он работал только ассистентом и тренером по физподготовке, а также являлся главным аналитиком норвежского "Стремсгодсета".

К слову, ранее "Астон Вилла" назначила Эмери главным тренером вместо Джеррарда.

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