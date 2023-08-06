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В Autostrada рассказали, как строят водопровод Запорожье-Марганец: круглосуточно в максимальном темпе

Фото: в Autostrada рассказали, как строят водопровод Запорожье-Марганец: круглосуточно в максимальном темпе (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Компания Autostrada проложила 72 из 77 км водопровода Запорожье-Томаковка-Марганец, возводимого "с нуля" после подрыва Каховской ГЭС россиянами в начале июня текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании в Facebook.

В компании одолевали, что ежедневно возводят до 2 км водопровода.

Подрыв Каховской ГЭС оставил без воды около 700 тысяч украинцев. Это колоссальная проблема, которую нужно решить максимально оперативно. Autostrada строит магистральный водопровод на участке Запорожье-Томаковка-Марганец общей протяженностью почти 77 км. Этот объект должен обеспечить водой жителей общин Днепропетровщины. Пока люди вынуждены ежедневно ждать в очередях цистерны с водой, которые привозят сюда из Запорожья в специальные пункты выдачи", - говорится в сообщении.

В Autostrada отмечают, что промышленный водопровод строится с нуля. "Это очень сложный объект, звенья которого будут проходить через сельскохозяйственные угодья, под водой и автомобильными дорогами. В настоящее время наша команда уже устроила 72 км трассы. Продолжается монтаж стеклопластиковых труб. Трубы большого диаметра, изготовленные из армированного стекловолокном полиэфира", - отметили в компании.

Использование таких труб в этом проекте является наиболее оптимальным решением, добавляют в Autostrada. Трубы выдерживают давление до 32 атмосфер, легкие, долговечные и быстро монтируются. Чтобы стыковать две трубы, нужно максимум 10-15 минут. Каждый день наши работники монтируют 2 км труб”, - говорится в сообщении.

"Также проектом магистрального водопровода предусмотрено устройство 6 насосных станций и камер переключения. Работы на строительстве водопровода ведем круглосуточно в максимальном темпе, чтобы уже через несколько месяцев обеспечить жителей Днепропетровщины водой", - резюмировали в компании.

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