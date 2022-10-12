Australian Open определился по поводу участия россиян в турнире 2023 года

Участие белорусских и российских теннисистов в одном из четырех мэйджоров анонсировал глава Федерации тенниса Австралии Крейг Тайли. На представителей стран-агрессорок будет распространяться ряд ограничений.

"На данный момент российские и белорусские игроки будут иметь право сыграть на Australian Open. Единственным отличием станет невозможность представлять Россию и ее флаг. Гимн России не будет включаться, а еще они будут обязаны выступать в статусе независимых игроков под нейтральным флагом", – объяснил функционер.

Следующий Открытый чемпионат Австралии запланирован на январь. В этом году финалистом мэйджора стал россиянин Даниил Медведев, в решающем матче уступивший испанской звезде Надалю.

Ранее организаторы Уимблдонского турнира не допустили представителей РФ и Беларуси к участию в турнире 2022 года. В ответ Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация наказали мэйджор лишением рейтинговых очков.