Аудитори не побачили ні збитків, ні злочину у "справі Мартиненка", - адвокат

Аудитори, які досліджували контракт, зазначили, що не бачать жодних збитків

Заказанный НАБУ аудит в так называемом "деле Мартыненко" не обнаружил убытков по контракту "Энергоатома" с чешской "Шкодой". Об этом заявил адвокат Петр Бойко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мартыненко.

По его словам, согласно материалам НАБУ, в этом деле нет ни убытков, ни преступления. Аудиторы, исследовавшие контракт, указали, что не видят никаких убытков.

"Они обусловили возможность убытков только если следствие это докажет. То есть, аудиторы не захотели написать то, что просило НАБУ. А НАБУ надеялось на заключение аудита как главное доказательство", - сказал адвокат.

По его словам, в заключении аудита возможны только 3 варианта - "есть убытки", "нет убытков" или "подтвердить не можем".

"Аудиторская компания под давлением НАБУ написала ноу-хау - "если... - то...". Поэтому НАБУ организовало фейковую экспертизу руками государственного учреждения, чтобы хоть как-то аргументировать - а на чем же строится дело, если в нем нет убытков? Эта экспертиза НАБУ была сделана с грубым нарушением закона. Поэтому защита обратилась за независимыми экспертными рецензиями. Они показали, что НАБУ солгало об убытках", - отметил Бойко.

После этого, по его словам, НАБУ руками "карманных СМИ" начало атаку на Минюст и защиту, обвиняя их в том, что дело разваливается.

"Вот только защита сделала эти рецензии в рамках действующего законодательства (такие рецензии проводились и много лет назад), не говоря уже о принципе состязательности сторон. А доказательств против Мартыненко у НАБУ не было и нет - только манипуляции и его пиар-демонизация", - заявил юрист.

Адвокат сообщил, что "во время досудебного следствия детектив НАБУ Дерновой отказал защите в исследовании цены на оборудование "Шкоды". Почему? Потому что такое исследование полностью опровергло бы то, что нарисовало НАБУ. Ведь не было никакого завышения цены - она была стандартной для всех стран, в т.ч. Украины".

"А независимый эксперт, к которому обратилась защита, сделал вывод (эксперт несет юридическую ответственность) - наше государство получило от контракта "Энергоатома" со "Шкодой" 21 млн грн прибыли. Не убытков, а прибыли! Поэтому все громкие обвинения НАБУ являются ложью, которая будет опровергнута в судах – включая Антикоррупционный", - подчеркнул Бойко.

По его словам, сейчас НАБУ-САП и в суде, и в информационном пространстве пытаются перевести внимание с отсутствия убытков для государства на панамскую компанию "Бредкрест".

"Но, во-первых, это вопрос к "Шкоде" и их экономическим отношениям, а посредничество - обычная законная деятельность. Как только "Шкода" получила от "Энергоатома" средства - это уже стали ее деньги. Во-вторых, и главное - привязка к "Бредкресту" Николая Мартыненко является манипуляцией, которая опровергнута всеми документами - учредительным договором компании, выпуском акций, сертификатом владельца.... Там нет фамилии Мартыненко. Причем эти документы собраны самым НАБУ - неудивительно, что обвинение пыталось скрыть их от суда", - отметил адвокат.

"Таким образом, слушания в суде показали: все обвинения НАБУ против Мартыненко и других фигурантов этого дела сфабрикованы. Причем мы уже исследовали основные материалы обвинения, включая разрекламированную "швейцарскую флешку". И нигде нет ни одной подписи Мартыненко, нигде он не распоряжался средствами и не получал ни копейки. А что будет, когда мы дойдем до материалов защиты? Они окончательно похоронят все фейковые обвинения со стороны НАБУ-САП", - пообещал Бойко.