Аудитори не побачили ні збитків, ні злочину у "справі Мартиненка", - адвокат

Фото: Микола Мартиненко (nfront.org.ua)

Аудитори, які досліджували контракт, зазначили, що не бачать жодних збитків

Замовлений НАБУ аудит в так званій "справі Мартиненка" не виявив збитків за контрактом "Енергоатому" з чеської "Шкодою". Про це заявив адвокат Петро Бойко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мартиненка.

За його словами, згідно з матеріалами НАБУ, в цій справі немає ні збитків, ні злочину. Аудитори, які досліджували контракт, зазначили, що не бачать ніяких збитків.

"Вони зумовили можливість збитків тільки якщо слідство це доведе. Тобто, аудитори не захотіли написати те, що просило НАБУ. А НАБУ сподівалося на укладення аудиту як головний доказ", - сказав адвокат.

За його словами, у висновку аудиту можливі 3 варіанти - "є збитки", "нема збитків" або "підтвердити не можемо".

"Аудиторська компанія під тиском НАБУ написала ноу-хау - "якщо..., то...". Тому НАБУ організувало фейковую експертизу руками державної установи, щоб хоч якось аргументувати - а на чому будується справа, якщо в ньому немає збитків? Ця експертиза НАБУ була зроблена з грубим порушенням закону. Тому захист звернувся за незалежними експертними рецензіями. Вони показали, що НАБУ збрехало про збитки", - зазначив Бойко.

Після цього, за його словами, НАБУ руками "кишенькових ЗМІ" початоло атаку на Мін'юст та захист, звинувачуючи їх у тому, що справа розвалюється.

"От тільки захист зробив ці рецензії в рамках чинного законодавства (такі рецензії проводилися і багато років назад), не кажучи вже про принцип змагальності сторін. А доказів проти Мартиненка у НАБУ не було і немає - тільки маніпуляції і його піар-демонізація", - заявив юрист.

Адвокат повідомив, що "під час досудового слідства детектив НАБУ Дернової відмовив захисту у дослідженні ціни на обладнання "Шкоди". Чому? Бо що таке дослідження повністю спростувало б те, що намалювала НАБУ. Адже не було ніякого завищення ціни - вона була стандартною для всіх країн, в т. ч. України".

"А незалежний експерт, до якого звернувся захист, зробив висновок (експерт несе юридичну відповідальність) - наша держава отримала від контракту "Енергоатому" з "Шкодою" 21 млн грн прибутку. Не збитків, а прибуток! Тому всі гучні звинувачення НАБУ є брехнею, яка буде спростована в судах – включаючи Антикорупційний", - підкреслив Бойко.

За його словами, зараз НАБУ-САП і в суді, і в інформаційному просторі намагаються перевести увагу з відсутності збитків для держави на панамську компанію "Бредкрест".

"Але, по-перше, це питання до "Шкоді" і їх економічним відносинам, а посередництво - звичайна законна діяльність. Як тільки "Шкода" отримала від "Енергоатому" кошти - це вже стали її гроші. По-друге, і головне - прив'язка до "Бредкресту" Миколи Мартиненка є маніпуляцією, яка спростована усіма документами установчим договором компанії, випуском акцій, сертифікатом власника.... Там немає прізвища Мартиненко. Причому ці документи зібрані самим НАБУ - не дивно, що обвинувачення намагалося приховати їх від суду", - зазначив адвокат.

"Таким чином, слухання в суді показали: всі звинувачення НАБУ проти Мартиненка та інших фігурантів цієї справи сфабриковані. Причому ми вже дослідили основні матеріали звинувачення, включаючи розрекламовану "швейцарську флешку". І ніде немає жодного підпису Мартиненка, ніде він не розпоряджався коштами і не отримував ні копійки. А що буде, коли ми дійдемо до матеріалів захисту? Вони остаточно поховають всі фейкові звинувачення з боку НАБУ-САП", - пообіцяв Бойко.