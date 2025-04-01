Аудит УАФ: куда исчезли 1,7 млрд гривен за время правления Павелко

Отчет аудиторов в целом касался деятельности УАФ с 2015 по 2023 годы включительно. В окончательном документе аудиторы оценивают общую сумму потерь УАФ за исследованный период в более 1,7 млрд гривен.

Примечательно, что эта сумма почти на 400 млн гривен больше, чем та, что указывалась в предыдущих результатах проверки. Общую сумму потерь, на которую указывают аудиторы, можно разделить на несколько подпунктов, касающихся деятельности УАФ:

Newport

Депозиты и Радомышль

ФФУ Продакшн

Приобретенные услуги

Система выплаты вознаграждений

Другое

В 1999 годах ФФУ и компания Newport Management LTD заключили агентское соглашение. Согласно ему компания по сути становилась посредником, через которую УАФ получала средства, которые предоставляли ФИФА и УЕФА для развития украинского футбола. Только в 2015-2016 годах, по данным аудита, УАФ не отразила в учете целевое финансирование УЕФА в размере 531 млн грн. Также аудиторы заметили расхождение между перечисленными Newport средствами и полученными ассоциацией в сумме 14 млн грн.

Кроме этого Newport перечислял деньги другим сторонним юридическим лицам. Их аудиторы классифицировали как не имеющие отношения к футболу, речь идет о 481 млн гривен.

Также в 2016 году была создана "ФФУ Продакшн" - дочерняя компания УАФ, которая закупала оборудование и сырье для работы завода по изготовлению искусственных полей. Закупки обошлись в более 230 млн грн, но все они были осуществлены через контрагента "S.D.T.FZE".

По этим покупкам было открыто дело, из-за которого, собственно, и арестовали Павелко в 2022 году. В деталях следствия сообщается, что они "обеспечили обращение в собственность подконтрольной соучастникам преступления компании "S.D.T FZE" (ОАЭ) средств на сумму 26 423 595,01 грн". Сейчас потеряны или арестованы почти все учтенные активы ФФУ Продакшн.

Кроме того, в 2017-2018 годах Министерство молодежи и спорта Украины выделило средства для строительства 761 спортивной площадки по всей Украине. Минрегионстрой рекомендовал закупать искусственное покрытие, которое производил завод Павелко, хотя стоимость травы от ФФУ Продакшн была выше, чем у европейских производителей.

Искусственное покрытие этого завода было использовано при строительстве 296 площадок, а сама ФФУ Продакшн непосредственно осуществила строительство 66 площадок в Киеве. В них руководство УАФ подозревалось в завладении 9 420 449 гривен при строительстве стадионов в Киеве. В целом же, убытки из-за искусственного завышения стоимости строительства 698 полей по Украине составляют около 300 млн гривен.

Также во время аудита было найдено несколько решений о финансовой помощи дочерним компаниям и третьим лицам, которые привели к финансовым потерям УАФ. Речь идет о предоставлении возвратной финансовой помощи в размере 13,1 млн грн для "ФФУ Продакшн" и компании "Спорт Технология".

За восемь лет президентства Андрея Павелко Украинская ассоциация футбола потеряла огромные средства, которые должны были бы идти на развитие футбола. Кроме того, из-за деятельности его команды серьезно пострадала репутационная составляющая организации.