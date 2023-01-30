"Ауди" выкупила первый пакет акций середняка Формулы-1

Немецкая компания "Ауди" углубила сотрудничество с конюшней Королевских автогонок "Заубер" путем покупки части команды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата.
Автопроизводитель приобрел первую часть акций швейцарцев. Обе стороны подтвердили закрытие соглашения, но не раскрыли подробности.
Впрочем, пакет "Ауди" был назван миноритарным. Следовательно, доля немецкой компании в "Заубере" составляет менее 50%. Конечные планы автопроизводителя по контролю над середняком F1 до сих пор остаются неизвестными.
В сезоне-2023 "Заубер" продолжит выступления под брендом "Альфа Ромео". В свою очередь в двух следующих сезонах (2024, 2025) швейцарская конюшня продолжит использовать двигатели "Феррари". "Ауди" же будет разрабатывать силовую установку по правилам сезона-2026.
Немецкая автокомпания входит в концерн "Фольксваген", который в прошлом году позволил присоединиться к Формуле-1 сразу двум своим маркам. Однако переговоры "Порше" о присоединении к чемпионату провалились. Бренд не смог приобрести половину чемпионского "Ред Булла".
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