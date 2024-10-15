Audi представила полноразмерный электрический кроссовер: названные цены и ключевые фишки

Высота стала меньше на 37 мм (теперь 1665 мм). Благодаря этому снижен коэффициент Cx (0,26 против 0,28), но в остальном купевидная версия повторяет обычный Q6. Остальные габариты не изменились: длина – 4771 мм, ширина – 1965 мм, а колесная база – 2899 мм.

Интерьер почти не изменился. Изогнутая передняя панель имеет два штатных экрана: 11,9 дюйма для устройств и 14,5 дюйма для мультимедиасистемы. Имеется и опциональный третий экран диагональю 10,9 дюйма для переднего пассажира. В отделке салона широко применяются переделанные материалы: например, Elastic Melange на дверях и передней панели, а также ткань Draft на стойках крыши и потолка.

Особое внимание уделено сохранению практичности. Его салон снабжен множеством мест для хранения мелочи, объем основного багажника – 511 л, а со сложенным задним рядом – 1373 л.

Audi Q6 e-tron построен на электрической платформе PPE (Premium Platform Electric) концерна Volkswagen, которая также легла в основу кроссовера Porsche Macan. Она имеет 800-вольтовую электросистему и предлагает широкий выбор силовых агрегатов.

Начальная версия обладает единственным электромотором мощностью 292 л.с. на задней оси и тяговую батарею емкостью 83 кВт*ч. Разгон от нуля до "сотни" занимает 7,0 с, паспортная дальность хода – 545 км. Вторая заднемоторная версия Q6 Sportback e-tron performance имеет 306 л.с. и оснащена аккумулятором емкостью 100 кВт*ч. Этого хватает для разгона от 0 до 100 км/ч за 6,6 с и наибольшего в гамме пробега на одной зарядке – 656 км.

Два электромотора полноприводного Audi Q6 Sportback e-tron выдают 388 л.с. и разгоняют его до первой "сотни" за 5,9 секунды, а дальность хода достигает 636 км. Такой же оснащена топ-версия SQ6 Sportback e-tron, двухмоторный полный привод которой развивает 517 л.с. Пиковая мощность скоростной зарядки составляет 270 кВт.

Продажи нового Audi Q6 Sportback e-tron начнутся в конце года. Однако заказать его можно уже сейчас, в Германии он стоит от 65 900 евро.