Audi представила электрический кроссовер для экстремального бездорожья

Audi Q6 сохранил независимую подвеску, хотя все рычаги пришлось создавать заново под расширенную на 250 мм колею. При этом клиренс увеличен вдвое - со стандартных 164 мм до 324 мм, тяговая батарея получила дополнительную силовую защиту. Переработаны и тормоза, а дополняют образ внедорожника колеса, обутые в "злые" шины Venom Power Terra Hunter X/T с шипами.

Внедорожный концепт примечателен не только выдающейся геометрической проходимостью. Колесные редукторы увеличивают крутящий момент на колесах сразу на 50%. В результате пиковая тяга на колесах достигает 13400 Нм вместо 9000 Нм у стандартного кроссовера SQ6 e-tron, на базе которого построен концепт.

При этом электромоторы остались стандартными, они суммарно выдают 517 л.с. и 580 Нм. Электрический кроссовер способен преодолевать подъемы до 45 градусов, но максимальная скорость из-за редукторов снижена с 230 км/ч до 175 км/ч. Таким образом, из-за худшей аэродинамики и больших колес внедорожный концепт точно станет менее дальнобойным относительно стандартной модели, хотя точные данные не опубликованы.

За создание прототипа отвечало подразделение Audi Sport, а глава марки Гернот Дельнер назвал его схему с колесными редукторами новой интерпретацией фирменной системы полного привода quattro. В дополнение Дельнер пообещал изучить реакцию потенциальных покупателей.