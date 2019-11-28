Атомники вимагають від Міненерго повернути Недашковського і припинити розгортання галузі в бік РФ

Фото: Юрій Недашковський (з відкритих джерел)

Атомники вимагають відновити Недашковського на посаді голови "Енергоатому"

Атомники провели попереджувальну акцію протесту під стінами Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища з вимогою відновити на посаді президента Державного підприємства НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українські новини".

Як повідомляється, учасники акції звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням негайно втрутитися в ситуацію зі звільненням голови "Енергоатому" - підприємства, яке є оператором усіх українських атомних електростанцій і забезпечує 56% виробництва всієї електроенергії України. Атомники просять припинити "систематичне знущання над стратегічною для України ядерною галуззю, її повне ігнорування з боку нового міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Олексія Оржеля і негайно відкликати розпорядження про звільнення Юрія Недашковського".

У резолюції мітингу, яка спрямована на адресу президента України, фахівці-атомники відзначають, що вчорашнє рішення про звільнення Юрія Недашковського, яке ініціював Олексій Оржель, призведе до повної дестабілізації роботи ядерної галузі і обурить людей у містах-супутниках АЕС. Атомники переконані, що в особі Юрія Недашковського атомна енергетика України має досвідченого і ефективного керівника, який є справжнім професіоналом і пройшов всі можливі ступені на атомній електростанції - від обхідника допоміжного обладнання до генерального директора Хмельницької АЕС.

Учасники мітингу наголошують, що "відверті проросійські заяви нового міністра ставлять хрест не тільки на майбутній розвиток держави Україна, але і на поточній безпечній і надійній роботі українських АЕС".

"Українська електроенергія з АЕС - найдешевша у світі - 56,7 копійок за 1 кВт-год - такий знущальний тариф для "Енергоатому" встановив попередній уряд. Нинішній уряд заради імпорту російсько-білоруської електроенергії обмежує виробництво атомної електроенергії. Незважаючи на це, АЕС України працюють безпечно, надійно і стабільно, максимально можливо скорочуючи терміни ремонтних кампаній заради того, щоб країна в осінньо-зимовий період отримувала найдешевшу в світі електроенергію. 25 листопада новий міністр під час своєї презентації змін у сфері енергетики та екології на наступні кілька років, навіть слова не сказав про розвиток стратегічної для України галузі - про розвиток ядерної енергетики, але невпинно твердив про переваги імпорту з РФ. Раніше пан Оржель абсолютно необґрунтовано назвав роботу "Енергоатому" неефективною, чим особисто образив кожного атомника. Що це, як не яскраве підтвердження анти-професіоналізму і анти-компетенції чинного міністра?!", - зазначалося у виступах учасників акції протесту.

Атомників турбує, що новий міністр "згортає проєвропейські проекти розвитку атомної енергетики, орієнтуючись на інтереси Кремля, відмовляється від інвестицій ЄБРР на підвищення безпеки АЕС і має намір згорнути проект будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива за рахунок фондового ринку США".

Учасники мітингу переконані, що російське лобі в Мінекоенерго незабаром поставить хрест на диверсифікації поставок ядерного палива для повернення монополії російської компанії ТВЕЛ.

Звертаючись до президента України, учасники мітингу наголошують, що при низькому тарифі у світі тільки за 2018 "Енергоатом" сплатив 11,5 млрд гривень податків, реалізував інвестиційні проекти на суму 12,8 млрд гривень, і задають питання, чому тоді їх підприємство "Енергоатом" вважається неефективним.

"Абсолютно безпідставно ініціюючи звільнення Юрія Недашковського, міністр робить це саме в той час, коли глава держави перебуває з офіційним візитом за кордоном, а сам на наступний день просто тікає у відрядження, ховаючись від питань атомників", - висловили обурення мітингувальники.