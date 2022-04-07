RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Атомний підводний човен США підійшов до берегів Греції. Він має 154 крилаті ракети

Фото: атомний підводний човен США підійшов до берегів Греції (navy.mill)
Автор: Марія Кучерявець

Атомний підводний човен ВМС США, що має назву USS Georgia, підійшов до берегів Греції. Він оснащений 154 крилатими ракетами Tomahawk з дальністю дії понад півтори тисячі кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані 6-го оперативного флоту США.

Як інформцють у прес-центрі, наразі вона знаходиться поблизу бази Суда-Бей, розташованої на півночі грецького острова Крит.

"Американський атомний підводний човен USS Georgia, оснащений 154 крилатими ракетами Tomahawk з дальністю дії 1,6 тисячі км, підійшов до берегів Греції", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, її розміщення наразі в зоні досяжності крилатих ракет підводного човна до півострову Крим та південнї частини України.

При цьому в районі Адріатики також продовжує діяти американська авіаносна ударна група на чолі з атомним авіаносцем USS Harry S. Truman, яка 14 грудня 2021 року увійшла до Середземного моря.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиГреціяВМС