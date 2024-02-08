АТО и операция в Дебальцево. Кем был Сырский до большой войны

При подготовке материала использовались: данные сайта Министерства обороны, wikipedia, публикации Spiegel, The Washington Post и The Economist, украинского портала АрміяInform.

Путь генерала: военное образование и служба до 2014 года

Александр Сырский родился 26 июля 1965 года в селе Новинки Александровского района Владимирской области в тогда еще советской России. Прошел обучение в структурах советских вооруженных сил, окончив в 1986 году Московское высшее общевойсковое командное училище.

Начинал службу командиром мотострелкового взвода. С 1993 года командовал мотострелковым батальоном 6-й дивизии Нацгвардии Украины в Чугуеве (Харьковская область). Затем был командиром полка этой дивизии.

Впрочем, военное образование будущего главкома не завершилось. В 1996 году он с отличием окончил Академию Вооруженных сил Украины (оперативно-тактический уровень), в 2005 году - Национальную академию обороны Украины (оперативно-стратегический уровень) с золотой медалью. Защитил кандидатскую диссертацию и стал кандидатом военных наук.

Фото: Александр Сырский получил хорошее военное образование (t.me/osirskiy)

В 2000-х занимал должность командира 72-й механизированной бригады, которая базируется в Белой Церкви. В 2007-2011 годах служил начальником штаба - первым заместителем командующего Объединенным оперативным командованием Вооруженных сил Украины.

Генеральские погоны Сырский получил в 2009 году, когда ему было присвоено звание генерал-майор. В 2011-2013 годах занимал должность заместителя начальника Главного командного центра ВСУ. Отвечал за сотрудничество с НАТО, участвовал в переговорах по реформированию украинской армии по стандартам Североатлантического альянса. Представлял Украину в ноябре 2013-го на переговорах в Брюсселе.

Сведений о личной жизни Сырского очень мало. Известно, что он женат на Тамаре Харченко, которая работает в Государственной фискальной службе. Супруги имеют двоих сыновей -Александра и Антона.

Как писал немецкий журнал Spiegel, ирония российско-украинской войны, которую Москва любит называть "братоубийственной" в том, что армиями командуют люди, знающие друг друга. Не исключено, что Сырский был знаком некоторым своим врагам с давних времен, а его успешные действия могут быть связаны с тем, что он хорошо знаком с российской военной доктриной.

Но это не единственная причина. У генерала есть опыт боевых действий против российских войск еще с 2014 года.

Глава штаба АТО и участие в боях за Дебальцево

С самого начала необъявленного вторжения в 2014 году Сырский возглавил штаб Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. В этой должности он активно участвовал в одном из самых сложных для Украины эпизоде той войны - операции в Дебальцево (Донецкая область).

В январе 2015 года был одним из руководителей группировки, которая пыталась удержать позиции в районе Дебальцево. Как раз тогда проходили четырехсторонние переговоры в Минске, и от ситуации на этом участке фронта многое зависело на дипломатическом уровне. Вместе с тогдашним начальником Виктором Муженко он лично приезжал в полуокруженный город.

Сырский был причастен к управлению боями в Углегорске, селе Редкодуб и неудачной попытке отбить Логвиново. В конце концов, он координировал выход украинских сил из Дебальцево. По его словам, отступление было организованным, а не паническим бегством.

Фото: генерал Сырский регулярно посещает фронт (t.me/osirskiy)

В ночь на 16 февраля 2015 года он получил приказ обеспечить выход украинской группировки. В момент под командованием Сырского находились около 4500 военных, которым противостояли до 20000 боевиков. Под его управлением подрывались возможные пути перехода через реку Карапульку. Сформированная им группа "Барс" прикрывала выход ВСУ из Дебальцево.

"Я своими подразделениями занял две высоты вдоль дороги, по которой осуществлялся выход. Их заняли десантники и удерживали те две высоты фактически до полного выхода из Дебальцево наших подразделений… На момент выхода все основные опорные пункты и подразделения противника были подавлены, и он не смог адекватно среагировать на наш выход. Поэтому выход был проведен организованно - пешком или на машинах, но организованно", - рассказывал он в одном из интервью.

В отличие от похожей истории с Иловайском, это отступление завершилось успешнее. Он также считал, что битва за Дебальцево хоть и привела к потере города, но остановила дальнейшее наступление российских сил.

"Для нас уход из Дебальцево был ключевым моментом, оттягивающим лучшие силы противника. После этих боев не было серьезных, масштабных попыток совершить атаку. Противник понес тяжелые потери", - говорил генерал.

За эту операцию Сырский получил орден Богдана Хмельницкого III степени и звание генерал-лейтенанта.

От командующего АТО на Донбассе до Сухопутных войск

В 2016 году Сырский возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ, который координировал оперативные действия разных украинских сил на Донбассе. А в следующем году его назначили командующим всей Антитеррористической операцией на востоке, впоследствии ставшей Операцией Объединенных сил.

В мае 2019 года снова стал командующим Объединенного оперативного штаба ВСУ. Представляя генерала, тогдашний президент Петр Порошенко подчеркивал, что Сырский успешно прошел все командные должности от командира взвода до замначальника Генерального штаба.

"В сложных условиях 2014-2015 годов сначала был начальником штаба, а позже возглавлял Антитеррористическую операцию. В самые сложные моменты нашей истории обеспечил эффективные действия по организации обороны и отпору наступлению российских войск", - говорил он.

После победы Владимира Зеленского на выборах 2019 года его назначили командующим Сухопутных войск ВСУ. 23 августа 2020 года ему было присвоено звание генерал-полковника. Должность командующего Сухопутных войск он занимал до февраля 2024 года. Именно в этой роли генерал организовал оборону Киева, наступательную операцию в Харьковской области и последующее сдерживание россиян на Востоке.

Фото: Александр Сырский и Владимир Зеленский (t.me/osirskiy)

"Александр Сырский - из тех опытных офицеров, которые готовятся ко всем непредсказуемым обстоятельствам. Даже к тем сценариям, которые сам он считает крайне маловероятными", - писала о нем американская газета The Washington Post.

Реформы в армии и стиль управления

Под руководством Сырского в Сухопутных войсках была введена новая система управления по примеру структуры НАТО. Цель этой системы - формирование сил путем подготовки войск, квалифицированного военного персонала и резервов.

Таким образом в структуре Сухопутных войск появились три командования:

командование подготовки

командование материально-технического обеспечения

командование территориальной обороны

Кроме того, Сырский внедрял реформы, которые помогли украинской армии быть более гибкой на поле боя и идти вперед в своем развитии значительно дальше, чем армия противника.

Летом 2023 года вышел материал The Economist, в котором приводится следующая характеристика. По словам коллег, Сырский является "аскетом, пристрастившимся к спортзалу, и одержимым планировщиком".

Некоторые западные аналитики говорят, что его тактика боя отражает иерархическую советскую подготовку. Но оперативная гибкость отличает его подход от подхода российских генералов.

"Он проповедует принципы децентрализованного командования НАТО, усвоенные во время пребывания в Брюсселе в 2013 году, где он встречался с представителями альянса, чтобы обсудить способы модернизации украинских вооруженных сил. Он подчеркивает важность "гибридной войны". И он уделяет приоритетное внимание моральному духу своих солдат: каждый день читает сообщения от сотен военных и регулярно навещает их в полевых условиях", - писало издание.