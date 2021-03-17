ATLAS - революція на ринку всюдиходів

Новий всюдихід Atlas, що розроблений українськими інженерами, виходить на ринок.

Від задуму до випуску першої партії машин пройшли два довгих роки, наповнених випробуваннями, тестами, доробками та вдосконаленнями. Результат цієї величезної роботи – всюдихід, який, за словами розробників, зможе здивувати не тільки український, але і світовий ринок.

Машина виглядає фантастично стильно, зовнішній вигляд Atlas насправді вражає. Різані геометричні форми, футуристичний стиль - він схожий на марсохід з майбутнього.

Як запевняють розробники, Atlas – це відмінне поєднання універсальності, надійності, високої швидкості, простоти в керуванні та небувалої прохідності.

Універсальність всюдихода забезпечують його габарити. Об’єм корисного простору всередині салону майже 10,5 кубічних метрів, і це дозволяє модифікувати його під будь-які задачі. За бажанням власника всюдихід може везти до 12 осіб, бути обладнаний ношами або мати величезне багажне відділення.

Повний привід та потужний двигун, високий кліренс та цілий ряд інноваційних технічних рішень дозволяють Аtlas подолати будь-яке бездоріжжя.

Система керування обома колісними парами всюдихода забезпечує йому виняткову маневреність. Радіус повороту Atlas менший, ніж у легкового автомобіля, що дуже важливо на пересіченій місцевості. Крім того, новинка сподобається прихильникам активної їзди. В той же час керувати всюдиходом так само просто як і звичайним автомобілем. Ніякого додаткового навчання і кваліфікації не потрібно.

Поєднання інноваційних інженерних рішень робить Atlas одним з найнадійніших всюдиходів у своїй категорії, і тому він потребує меншого обслуговування. Міжсервісний інтервал складає цілих 200 мотогодин! Розробники кажуть, що після останніх доробок прототип пройшов 5000 км в режимі максимальних навантажень без жодної поломки.

Швидкість пересування всюдихода по суші 60 км/год. Лафет для його перевезення не потрібний, на дорогах загального користування Atlas може без обмежень пересуватися самостійно. Щодо пересування по воді, то пливе всюдихід зі швидкістю до 7 км/год.

Ось такий він новий український переможець бездоріжжя, перспективний і дуже цікавий з технічної точки зору. Побажаємо цьому проекту та його творцям успіху. Розробники сподіваються, що зовсім скоро серійні Atlas стануть на службу рятувальникам, прикордонникам, лісникам по всьому світу, а також впевнені, що фанати полювання і екстремальних експедицій належним чином оцінять цю новинку.