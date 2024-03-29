АТБ получила статус крупнейшей компании Украины

"Впервые среди крупнейших компаний Украины по доходам сменился лидер. Этот статус перешел в "АТБ-Маркет". Оборот сети в 2023 году увеличился на 33 млрд грн – до 181 млрд грн", - говорится в статье.

Так, по данным журналистов, АТБ по оборотам впервые потеснил с главного места рейтинга многолетнего лидера НАК "Нафтогаз Украины".

Динамический рост продемонстрировали и другие представители ритейла, ведущая десятка которых увеличила оборот по итогам 2023 года с 413 млрд. грн. до 537 млрд. грн.

"В отличие от первого года войны, в 2023 году потребительская инфляция была минимальной, поэтому этот результат - только их заслуга", - говорится в статье.

АТБ сохраняет титул и крупнейшего налогоплательщика в отечественном продуктовом ритейле. Как сообщили в пресс-службе АТБ, компания увеличила объем уплаты налогов и сборов на 4,62 млрд грн и ее вклад в бюджеты всех уровней по итогам 2023 года составил 25,06 млрд грн.

В АТБ отмечают, что, несмотря на негативные факторы, обусловленные войной, уплата налогов патриотическим бизнесом вносит весомый вклад в будущую победу Украины, а также в рост экономики страны.

"Второй год полномасштабной войны в Украине стал серьезным испытанием для украинского общества, бизнеса и экономики в целом. Несмотря на серьезные вызовы, угрозы и сложности ответственный торговый бизнес, испытавший определенный спад в течение бурного 2022-го, в 2023-м уже показал рост хорошими темпами. Есть даже основания полагать, что в этом году он достигнет довоенного уровня. Это важно, прежде всего, потому, что ритейл является драйвером украинской экономики - его вклад в ВВП страны составляет около 14%", - прогнозируют в АТБ.

Напомним, ранее сообщалось, что сумма благотворительной помощи от АТБ Вооруженным силам Украины, добровольческим формированиям, медицинским учреждениям, спасателям, волонтерским организациям, пострадавшему гражданскому населению и т.п. уже превысила 1,5 млрд гривен.