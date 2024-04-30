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АТБ признано крупнейшим работодателем в Украине среди негосударственных компаний

Вторник 30 апреля 2024 17:56
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АТБ признано крупнейшим работодателем в Украине среди негосударственных компаний Фото: АТБ признано крупнейшим работодателем в Украине среди негосударственных компаний (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Корпорация АТБ является крупнейшим работодателем Украины среди негосударственных компаний и занимает первое место по численности сотрудников в бизнес-сегменте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные рейтинга "Опендатабот".

На предприятиях корпорации трудоустроено более 56 тысяч человек , из которых 44 тысячи – сотрудники "АТБ-Маркет".

По численности сотрудников корпорации АТБ уступает только государственной "Укрзализныци" из 187 620 работников в штате, и обошла также государственную "Укрпочту", замыкающую тройку лидеров рейтинга.

Напомним, в течение прошлого года АТБ уплатила 25,06 млрд грн налогов и сборов, что на 4,62 млрд грн больше показателей предыдущего года.

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