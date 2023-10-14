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"АТБ" вошла в первую пятерку самых дорогих отечественных брендов

Суббота 14 октября 2023 09:01
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"АТБ" вошла в первую пятерку самых дорогих отечественных брендов Фото: "АТБ" вошла в первую пятерку самых дорогих отечественных брендов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Компания "АТБ" единственной из ритейлеров вошла в первую пятерку рейтинга самых дорогих отечественных брендов. При подсчетах принимали во внимание инвестиционный, географический, технологический, конкурентный факторы, а также определенные финансовые показатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование НВ.

По результатам прошлого года компания уплатила налоги и сборы на сумму 20,44 млрд грн. Это составляет почти половину показателей всего отечественного ритейла.

За первое полугодие текущего года предприятиями группы компаний "АТБ" в бюджеты всех уровней уже уплачено 12,01 млрд грн.

Среди лидеров ТОП-50 бизнесов также "Новая почта" (самый дорогой бренд и партнер "АТБ" по проекту адресной доставки), государственный "ПриватБанк", Rozetka и ОККО.

Напомним, в этом году "АТБ" отмечает 30-летие со времени своего основания. Корпорация построила одну из наиболее развитых логистических инфраструктур в стране, владеет собственным грузовым автопарком и современными складскими центрами.

Товарооборот "АТБ" по результатам сверхсложного в прошлом году составил 176,9 млрд грн (включая НДС).

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