"АТБ" вошла в первую пятерку самых дорогих отечественных брендов

Компания "АТБ" единственной из ритейлеров вошла в первую пятерку рейтинга самых дорогих отечественных брендов. При подсчетах принимали во внимание инвестиционный, географический, технологический, конкурентный факторы, а также определенные финансовые показатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование НВ .

По результатам прошлого года компания уплатила налоги и сборы на сумму 20,44 млрд грн. Это составляет почти половину показателей всего отечественного ритейла.

За первое полугодие текущего года предприятиями группы компаний "АТБ" в бюджеты всех уровней уже уплачено 12,01 млрд грн.

Среди лидеров ТОП-50 бизнесов также "Новая почта" (самый дорогой бренд и партнер "АТБ" по проекту адресной доставки), государственный "ПриватБанк", Rozetka и ОККО.

Напомним, в этом году "АТБ" отмечает 30-летие со времени своего основания. Корпорация построила одну из наиболее развитых логистических инфраструктур в стране, владеет собственным грузовым автопарком и современными складскими центрами.

Товарооборот "АТБ" по результатам сверхсложного в прошлом году составил 176,9 млрд грн (включая НДС).