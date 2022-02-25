В АТБ розповіли про роботу мережі в умовах війни

Попри складнощі з доставкою і швидко мінливу військову обстановку, мережа АТБ працює в посиленому режимі, і вживає всіх можливих заходів, щоб забезпечити українців харчами і товарами повсякденного попиту першої необхідності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу корпорації АТБ, яка управляє мережею магазинів "АТБ Маркет".
Як повідомили в компанії, заповнюваність полиць працюючих магазинів всім асортиментом корпорація АТБ забезпечує шляхом власних складських поставок і максимально оперативно координує діяльність з ключовими постачальниками. Запасів компанії вистачає і для магазинів, і для підтримки харчів захисників України.
Магазини мережі у всіх локаціях присутності забезпечують продаж у міру можливості, а як тільки стихають бойові дії магазини знову відкриваються.
"Існують перебої з постачанням певними продуктами харчування і товарами від окремих постачальників і виробників. Особливо тих, хто знаходиться в зонах збройних зіткнень і відчуває проблеми з виходом персоналу на роботу і логістичним забезпеченням поставок. Компанія вирішує проблему забезпечення товару на полицях магазинів перерозподіляючи його залишки між магазинами і користуючись запасами власних складських центрів", - повідомила корпорація, і уточнила, що на її складах сформовано достатню кількість товарних запасів для наповнення полиць магазинів, а транспортно-логістична інфраструктура компанії працює в максимально посиленому режимі.
Станом на 14:00 25 лютого закриті магазини, що знаходяться в зоні найбільш інтенсивних бойових дій: міста Мелітополь, Нова Каховка, Херсон, Старокостянтинівка, а також лише частково Київ - район Оболоні та Троєщини.
Щоб забезпечити безпеку співробітників і задовольнити попит покупців АТБ проводить погодинний моніторинг ситуації у всіх регіонах присутності, сформовані чіткі плани дій для оперативного закриття магазинів в небезпечних ситуаціях і їх оперативного відкриття при нормалізації обстановки.
"При стабілізації ситуації в зоні збройних зіткнень магазини торгової мережі" АТБ "відновлюють свою діяльність", - запевнила корпорація.
Разом з тим, АТБ взяла на себе функцію першочергової допомоги та забезпечення продуктами харчування військових частин Збройних сил України, об'єднань територіальної оборони та резервістів, сформовано відповідні резервні фонди.
Нагадаємо, 24 лютого, коли російські війська вторглися в Україну, корпорація АТБ запевнила покупців і партнерів у своїй стабільній роботі.
Також АТБ впровадила механізми додаткового стимулювання співробітників магазинів, водіїв транспортних засобів, працівників логістичних центрів, які працюють в небезпечних районах збройного зіткнення, перебуваючи у важких і надскладних умовах.