В АТБ розповіли про роботу мережі в умовах війни

Як повідомили в компанії, заповнюваність полиць працюючих магазинів всім асортиментом корпорація АТБ забезпечує шляхом власних складських поставок і максимально оперативно координує діяльність з ключовими постачальниками. Запасів компанії вистачає і для магазинів, і для підтримки харчів захисників України.

Магазини мережі у всіх локаціях присутності забезпечують продаж у міру можливості, а як тільки стихають бойові дії магазини знову відкриваються.

"Існують перебої з постачанням певними продуктами харчування і товарами від окремих постачальників і виробників. Особливо тих, хто знаходиться в зонах збройних зіткнень і відчуває проблеми з виходом персоналу на роботу і логістичним забезпеченням поставок. Компанія вирішує проблему забезпечення товару на полицях магазинів перерозподіляючи його залишки між магазинами і користуючись запасами власних складських центрів", - повідомила корпорація, і уточнила, що на її складах сформовано достатню кількість товарних запасів для наповнення полиць магазинів, а транспортно-логістична інфраструктура компанії працює в максимально посиленому режимі.

Станом на 14:00 25 лютого закриті магазини, що знаходяться в зоні найбільш інтенсивних бойових дій: міста Мелітополь, Нова Каховка, Херсон, Старокостянтинівка, а також лише частково Київ - район Оболоні та Троєщини.

Щоб забезпечити безпеку співробітників і задовольнити попит покупців АТБ проводить погодинний моніторинг ситуації у всіх регіонах присутності, сформовані чіткі плани дій для оперативного закриття магазинів в небезпечних ситуаціях і їх оперативного відкриття при нормалізації обстановки.

"При стабілізації ситуації в зоні збройних зіткнень магазини торгової мережі" АТБ "відновлюють свою діяльність", - запевнила корпорація.

Разом з тим, АТБ взяла на себе функцію першочергової допомоги та забезпечення продуктами харчування військових частин Збройних сил України, об'єднань територіальної оборони та резервістів, сформовано відповідні резервні фонди.