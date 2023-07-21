В корпорации "АТБ" прокомментировали ситуацию по действиям ЧАО "Украинская пожарно-страховая компания", которая снова инициировала пересмотр судебных решений, которыми страховую компанию обязали осуществить страховые возмещения по договорам КАСКО в пользу входящего в состав корпорации ЧП "Транс Логистик".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

В компании напомнили, что работая под авианалетами и постоянными обстрелами, ЧП "Транс Логистик" потеряло более полусотни грузовиков, но продолжает работу.

ЧП "Транс Логистик" входит в состав корпорации АТБ, и в прошлом уже выиграла десятки судебных дел, в которых суды признали неправомерными действия "Украинской пожарно-страховой компании", предпринявшей попытки уклониться от выполнения своих обязательств перед компанией из корпорации АТБ. Суды защитили интересы страхователя и подтвердили необоснованность отказа СК УПСК в выплате страхового возмещения.

"Сейчас сложилась ситуация, в которой «Украинская пожарно-страховая компания», пренебрегая многочисленными правовыми выводами Верховного суда, инициирует через суд первой инстанции отмену ранее принятого законного решения по взысканию страхового возмещения по вроде бы вновь открывшимся обстоятельствам, которые такими на самом деле не являются. Возможно предположить дать суду очевидно ложные данные исключительно с целью введения суда в заблуждение и последующего получения необоснованного судебного решения", - указано в распространенном АТБ заявлении.

Как сообщалось, в процессе страхования ЧАО "Украинская пожарно-страховая компания" свыше 800 транспортных средств ЧП "Транс Логистик", страховая компания безосновательно отказала ЧП "Транс Логистик" в выплате страхового возмещения ущерба по ряду дорожно-транспортных происшествий и это при том, что предварительно УПСК было получено от ЧП "Транс".

В корпорации АТБ подтвердили что, "Транс Логистик", оказалась одной из сотен других клиентов страховой компании УПСК, которая на протяжении 2021-2022 годов инициировала десятки судебных процессов по принудительному взысканию с "Украинской пожарно-страховой компании" страхового возмещения по договорам добровольного страхования зовов составила около 7 млн гривен.

"По результатам судебного разбирательства всех судебных дел суды разных инстанций, в том числе Верховный суд, встали в защиту нарушенного права и законных интересов ЧП "Транс Логистик" прокомментировали в корпорации АТБ., удовлетворив все требования по взысканию страхового возмещения и соответствующих штрафных санкций по ЧАО "Украинской пожарно-страховой компании". ими, а поведение "Украинской пожарно-страховой компании" противоречит принципу добросовестности и честной деловой практике", - прокомментировали в АТБ.

В АТБ также заявили, что "ожидают объективного рассмотрения судом указанного дела и принятия законного судебного решения о защите нарушенных прав и законных интересов компаний, добросовестно осуществляющих свою деятельность во благо Украины в это тяжелое время".