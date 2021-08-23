АТБ анонсував проект з висадки 30 га лісів до ювілею незалежності України

Як відзначають в прес-службі, в рамках однієї з наймасштабніших еко-акцій, ініційованих АТБ, протягом жовтня-листопада в Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській і Миколаївській областях будуть висаджені нові ліси, а в Одеській та Івано-Франківській областях еко-ініціатива АТБ буде спрямована на відновлення лісових насаджень.

АТБ профінансує закупівлю для подальшої висадки понад 180 тисяч саджанців і сіянців дерев.

"30 гектарів лісу - в подарунок країні! Саме таку еко-ініціативу ми запускаємо до 30-річчя незалежності України! У жовтні-листопаді українські лісництва висадять подаровані компанією дерева в лісах тих областей, які найбільше потребують нашої допомоги. Понад 180 тисяч нових саджанців і сіянців з'являться в Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Одеській, Миколаївській та Івано-Франківській областях! Тим самим ми робимо свій внесок у збереження і порятунок наших лісів і екосистеми країни", - йдеться в заяві генерального директора корпорації Бориса Маркова.

Проект буде реалізовано у партнерстві з Державним агентством лісових ресурсів, у планах якого збільшення площі українських лісів до 1 млн га.

"Сьогодні еко-свідомість переросло поняття модного тренду і стає необхідністю в діяльності будь-якої компанії. Оскільки турбота про довкілля та екологію належать до цілей сталого розвитку будь-якого бізнесу 30 гектарів лісу - це не просто наш подарунок на ювілей країни. Це довгострокова інвестиція в наших дітей і онуків. У розвиток і процвітання нашої країни", - додав Марков.

За словами Голови Держлісагентства України Юрія Болоховеця, щорічно лісівники самостійно висаджують близько 200 млн дерев.

"У рамках ініціативи президента "Зелена країна" повинні висадити ще більше: 1 млрд нових лісів за три роки, а за наступні 10 років збільшити площу лісів на 1 млн га.це амбітний, але цілком реальний план. Пропонуємо всім бажаючим долучатися до цього проекту. Майбутнє України в руках кожного з нас", - зазначив він.

Корпорація "АТБ" - об'єднання великих українських підприємств, що здійснюють свою діяльність у сфері роздрібної торгівлі, управління активами, виробництва та продажу харчів. Підприємства корпорації "АТБ" забезпечують роботою понад 70 тис. співробітників.

Компанія входить до переліку найбільших платників податків галузі та країни, а також визнана найбільшим національним інвестором в економіку України. АТБ реалізує масштабами соціальні проекти, спрямовані на підтримку системи медичного забезпечення, допомоги медикам і представникам соціально незахищених верств населення.