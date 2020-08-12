Аталанта - ПСЖ: де дивитися матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

"Аталанта" і ПСЖ відкриють програму 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. На думку букмекерів, фаворитом гри є французький клуб.

12 серпня 22:00

Лісабон, "Ештадіу ду Бенфіка"

Перший матч вирішальної стадії турніру сезону 2019/2020 відбудеться в середу, 12 серпня, на стадіоні "Ештадіу да Луж" у Лісабоні. Час початку зустрічі - 22:00. Матч у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1".

О 21:15 і відразу після завершення гри в ефір вийде програма "Ніч Ліги чемпіонів", де ведучі та експерти проаналізують основні аспекти протистояння.