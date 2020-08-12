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Аталанта - ПСЖ: де дивитися матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Автор: Вера Олейник

Де і коли почнеться гра, де все вирішиться в одному матчі

"Аталанта" і ПСЖ відкриють програму 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. На думку букмекерів, фаворитом гри є французький клуб.

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12 серпня 22:00
Лісабон, "Ештадіу ду Бенфіка"

Перший матч вирішальної стадії турніру сезону 2019/2020 відбудеться в середу, 12 серпня, на стадіоні "Ештадіу да Луж" у Лісабоні. Час початку зустрічі - 22:00. Матч у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1".

О 21:15 і відразу після завершення гри в ефір вийде програма "Ніч Ліги чемпіонів", де ведучі та експерти проаналізують основні аспекти протистояння.

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