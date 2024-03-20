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Атаку на российский Энгельс, где расположен аэродром, совершило ГУР, - источники

Фото: российский Энгельс атаковало ГУР (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Город Энгельс, где расположен аэродром, в ночь на 20 марта подвергся атаке. Это была работа ГУР МО.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в спецслужбах.

Как рассказали изданию источники, это была "плановая работа Главного управления разведки Минобороны Украины", а ее результаты уточняются.

Что известно о ночной атаке на Энгельс

Напомним, что этой ночью город Энгельс Саратовской области атаковали беспилотники. Местные жители слышали как минимум 4 взрыва. В сети публиковали также видео, где можно было услышать довольно громкие звуки взрывов.

Местные власти заявили об атаке беспилотников и отчитались, что якобы все БПЛА "были сбиты над городом".

Как подсчитали впоследствии в Минобороны РФ, всего было якобы пять "украинских беспилотных летательных аппаратов". Один из них, мол, "сбили" над Белгородской областью, а вот четыре других - над Саратовской.

Аэродром "Энгельс-2"

Добавим, что в Энгельсе находится военно-воздушная база Военно-воздушных сил России - "Энгельс-2". Расстояние от этого аэродрома до ближайшей территории, подконтрольной Украине, около 700 километров.

"Энгельс-2" является одной из крупнейших и технически оснащенных авиабаз в РФ, в частности, служит базой для стратегических бомбардировщиков, атакующих цели в Украине, в частности Ту-95МС.

Кроме того, это единственное место в России, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-160.

Ранее на этой авиабазе уже раздавалась "бавовна". Так, 5 декабря 2022 года в результате взрывов получили повреждения два Ту-95МС. На обнародованных позже спутниковых снимках было видно, что в боевых условиях был потерян (поврежден или уничтожен) первый самолет этого типа. По сообщению ГУР МО, авиабаза была атакована с помощью беспилотников Ту-141 "Стриж".

Кроме того, 26 декабря 2022 года на авиабазе также раздавались взрывы. Тогда в Воздушных силах ВСУ сказали, что это было следствием вооруженной агрессии РФ, а вражеское Минобороны заявило о гибели трех и ранении четырех человек. 29 декабря 2022 на аэродроме повторно прогремели взрывы.

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