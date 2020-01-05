Атаку в передмісті Парижа розслідуватиме антитерористична прокуратура

Ілюстративне фото (flickr/Police Nationale)

Під час скоєння нападу зловмисник вигукував "Аллаху Акбар!"

Обставини скоєного ножового нападу поблизу Парижа розслідуватимуть слідчі антитерористичної прокуратури Франції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що підставою для передачі справи в антитерористичну прокуратуру стала радикалізація нападника, а також той факт, що напад мав цілеспрямований характер.

Прокурор префектури Кретей повідомила, що під час скоєння нападу зловмисник вигукував "Аллаху Акбар!", а ще він не зачепив перехожого, котрий помолився арабською мовою, чим продемонстрував приналежність до ісламу.

Раніше РБК-Україна писало, що нападник, який вдарив ножем чотирьох людей у передмісті Парижа, лікувався від психічних розладів і під час нападу був під дією відповідних медикаментів.

Інцидент стався близько 14:00 4 січня у місті Вильжюиф (департамент Валь-де-Марн) у південно-східній межі французької столиці. Один з відвідувачів парку побачив що людина йде босоніж, озброєна ножем, і викликав поліцію. Унаслідок напад одна людина загинула та ще дві отримали тяжкі поранення.

Нагадаємо, що поліція застрелила озброєного ножем чоловіка, який поранив людей у парку поблизу Парижа.