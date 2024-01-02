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Атаки по Украине показывают истинные намерения РФ: Мишель о "мирных переговорах" по войне

Архивное фото: президент Европейского совета Шарль Мишель (Thierry Monasse/Getty Images)Архивное фото: президент Европейского совета Шарль Мишель (Thierry Monasse/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Атаки РФ в отношении Украины становятся более циничными. Москва не заинтересована в мирных переговорах по урегулированию войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Европейского совета Шарля Мишеля.

"Если кто-то верит слухам о том, что Россия искренне заинтересована в мирных переговорах, то рекордное количество беспилотников, выпущенных по Украине за последние 24 часа, показывает истинные намерения Москвы", - говорится в заявлении.

Мишель добавил, что атаки становятся еще более циничными, если учесть, что их интенсивность совпадает с новогодними праздниками.

"Дух Украины не может быть сломлен. ЕС поддерживает", - написал президент Евросовета.

Массированный удар россиян

Напомним, российские оккупанты сегодня, 2 января, пытались атаковать Украину ракетами и дронами-камикадзе "Шахед".

Главной целью ракетного удара стал Киев. Враг запустил по столице большое количество крылатых ракет, а также 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Силы противовоздушной обороны смогли сбить 72 российские ракеты. В результате падения обломков в Киеве есть пострадавшие.

Более подробно о последствиях удара можете узнать в материале РБК-Украина.

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Российская ФедерацияСовет ЕвропыЕвросоюзШарль МишельВойна в Украине