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Атаки РФ на юг: повреждены 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 судов, - Кубраков

Фото: министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В результате российских атак на юг Украины за последние девять дней повреждено и частично уничтожено 26 объектов портовой инфраструктуры и пять гражданских судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

"Только за последние 9 дней в результате атак РФ повреждены и частично уничтожены 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских судов", - написал Кубраков.

По его словам, россияне ограничивают судоходство в районе временно оккупированного Крыма и у территориальных вод Болгарии. Этим РФ фактически блокирует движение судов в направлении морских портов Украины.

"Должны действовать быстро и решительно. Нельзя допустить блокады Черного моря российскими войсками. Это может привести не только к потерям украинской экономики, но и к серьезному продовольственному кризису в мире, в частности, в таких гуманитарно чувствительных регионах как Африка и Азия", - подчеркнул министр.

Кубраков отметил, что сейчас обсуждаются возможные пути противодействия атакам России и препятствованию свободному торговому судоходству.

Атака РФ на юг

Россия после выхода из "зернового соглашения" почти каждую ночь наносит ракетные удары по Одессе и области. Также враг применяет дроны-камикадзе и ракеты разных типов для ударов по Херсонской и Николаевской областях, в результате чего погибали и получали ранения мирные жители.

Всю прошлую неделю российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одессы и области. В частности, в ночь на 24 июля РФ атаковала речной порт Рени на Дунае, находящийся возле границы с Румынией. Из-за удара БПЛА был разрушен ангар с зерном и резервуары для других видов грузов.

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