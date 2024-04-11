Атака на генерацию. В чем отличия ТЭС от ТЭЦ и почему Россия хочет их уничтожить

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Какие станции атаковала Россия и что известно о последствиях

Российская Федерация ракетными ударами разрушила большую часть объектов генерации. Об этом еще на прошлой неделе заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, таким образом, Украина лишилась более 6 ГВт мощности своей энергосистемы.

"Это и гидроэнергетика, и угольная энергетика. Они продолжают бить по нашим энергетическим объектам, уничтожают трансформаторы, генераторы. К сожалению, за последние недели Россия уничтожила 80% тепловой генерации", - заявил он.

Серия ударов продолжается со второй половины марта. В частности, в ночь на 22 число произошла самая масштабная атака на украинскую энергосистему. В результате около половины мощностей потеряла крупнейшая энергокомпания ДТЭК, самым большим пораженным объектом стала ДнепроГЭС. Самые большие разрушения были в Харькове: разрушены все тепловые централи, в том числе крупную ТЭЦ-5. С того времени областной центр запитывают за счет других регионов.

Полной информации о том, сколько еще и какие именно с тех пор станции пострадали, нет. Известно, что удар 22 марта повредил все энергоблоки на Бурштынской и Ладыжинской ТЭС в западной части страны. Степень разрушения - от более 50% до полного.

Фото: спасатели на энергетическом объекте в Ивано-Франковской области (ifr.gp.gov.ua)

Удары 24 марта пришлись по объектам во Львовской области. Тогда Украина приостановила экспорт электроэнергии и нарастила импорт. А 29 числа россияне атаковали три неназванных станции ДТЭК, а также Каневскую и Днестровскую гидроэлектростанции. Как заявил президент Владимир Зеленский, Москва хотела повторить катастрофу с Каховской дамбой, но в случае с Днестровской ГЭС под угрозой оказалась и Молдова.

Эксперт Максим Билявский в комментарии РБК-Украина называл две возможные причины. Во-первых, Молдова помогает нашей стране с транзитом электроэнергии. Во-вторых, в своем балансе частично зависит от станций в Приднестровье. Вероятно, таким образом Россия пыталась сократить возможности импорта для Украины и увеличить зависимость Молдовы от так называемой ПМР.

30 марта стало известно о полном разрушении Змиевской ТЭС под Харьковом. Как сообщили в государственной компании "Центрэнерго", уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения - от полного до значительного. Более точно масштаб оценят после того, как разберут завалы. А в ДТЭК заявили об очень сильном повреждении 5 из 6 своих станций, ремонт которых может занять до полутора лет.

В ночь на 11 апреля российские войска ударили по Трипольской ТЭС. Это самая мощная электростанция, которая генерировала больше половины энергии для предприятий Киевской области. В результате она разрушена полностью, в "Центрэнерго" масштабы называют ужасными. Отметим, компания лишилась 100% генерации (после потери Змиевской и захвата Углегорской ТЭС в Донецкой области).

Подробнее об атаке на Трипольскую ТЭС читайте в материале РБК-Украина.

Опрошенные эксперты считают, что разрушение этой станции не приведет к критическим последствиям для энергосистемы Киевской, Черкасской и Житомирской областей, которые она обеспечивала. Станция и так работала не на полную мощность, но в летний период высокого потребления, возможно, начнутся вынужденные ограничения. "Центрэнерго" знает сроки восстановления ТЭС, но не называет "в силу объективных причин".

Фото: пожар после прилета по Трипольской ТЭС (t.me/lachentyt)

Также в результате сегодняшних ударов повреждена еще одна ТЭЦ, которая питает Харьков. Несмотря на атаки, город продолжает функционировать, запустил метро, троллейбусные и некоторые трамвайные маршруты.

Коротко об энергосистеме и чем отличаются ТЭС от ТЭЦ

Украинская энергосистема представляет собой разветвленную структуру без конкретного центра. Генерация отдает электроэнергию в единую сеть, по которой она доходит до потребителя. Локальные сети соединены через подстанции.

Большинство генерирующих мощностей находятся в государственной собственности. Это атомные и гидроэлектростанции, а также часть ТЭС и ТЭЦ. Также есть большое число ТЭС и ТЭЦ, ветровых и солнечных станций в частной собственности. Основной орган управления - компания "Укрэнерго", которая находится в сфере управления Министерства энергетики и обеспечивает доставку энергии распределительным компаниям.

Крупнейшие поставщики:

ДТЭК - Бурштынская, Ладыжинская, Добротворская, Кураховская, Криворожская, Приднепровская, Запорожская (Энергодар), Луганская (Счастье) и Зуевская ТЭС (последние три в оккупации)

"Центрэнерго" - Трипольская, Змиевская и Углегорская (в оккупации) ТЭС

"Укргидроэнерго" – Киевская ГЭС и Киевская ГАЭС, Кременчугская, Каневская, Днестровская ГЭС и ГАЭС, Днепровская ГЭС-1 и ГЭС-2, Каховская ГЭС (последние три разрушены)

"Энергоатом" - Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская и Запорожская АЭС (последняя в оккупации)

Фото: на тепловые станции приходится около трети всей генерации (wikipedia_ dmitri_tovstonog)

До полномасштабного вторжения России более 50% генерации приходилось на атомные станции и до 7% - на гидроэлектростанции (ГЭС) и гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС). Объекты тепловой генерации ТЭС и ТЭЦ обеспечивали около трети электроэнергии.

В общей сложности тепловые станции и централи до 2022 года давали порядка 34 ГВт энергии в год. Мощности станций в 4 с лишним раза превышали мощности централей - 27,7 ГВт против 6,5 ГВт. Всего в Украине работали 14 ТЭС и 21 ТЭЦ. В результате атак 2022-2024 годов часть из них разрушена или повреждена. Как говорилось выше, точных данных о степени разрушений нет.

Почему украинские ТЭС и ТЭЦ стали основными целями на нынешнем этапе войны? Ответ на этот вопрос еще пару недель назад дал президент Владимир Зеленский.

"Российские террористы сейчас нацелены на такие подлые удары - на энергетическое обескровливание Украины", - отметил он.

Тепловая электростанция (ТЭС) - это объект, который генерирует электроэнергию путем сжигания угля или газа в специальных котлах. В них по трубам циркулирует вода, которая при нагреве превращается в пар, под давлением вращает турбины, генерирующие ток. Тепло производится попутно, как правило, для города-спутника. Основной процесс - сжигание топлива, что создает тепловую энергию превращает ее в электрическую с помощью турбин и генераторов.

Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) - это станция, которая вырабатывает электричество и тепло для локального использования. В зависимости от расположения и технологии сопутствующая электроэнергия подается для города или предприятия. Но в общей объеме производства они занимают до 10% и работают относительно ровным графиком.

Для чего эти станции нужны? Основная часть электроэнергии вырабатывается тремя АЭС. А тепловая и гидроэлектроэнергия имеют решающее значение для балансировки системы во время пиков потребления. Маневровой мощности гидрогенерации недостаточно, чтобы перекрыть спады, поэтому роль ТЭС остается высокой.

Агрессор изменил тактику? Что это значит

Россия полностью изменила тактику ударов по энергетической инфраструктуре. Теперь она запускает высокоточные ракеты по электростанциям в районах, менее защищенных, чем Киев. Некоторые из них не успеют полностью восстановить к следующей зиме, пишет Financial Times.

Последствия крайних атак гораздо сильнее, чем зимой 2022-2023 годов. Поскольку они нацелены на нанесение непоправимого ущерба. Издание приводит слова гендиректора ДТЭК Максима Тимченко, который говорит, что если удары не повторятся, не менее 50% поврежденных энергоблоков будут снова подключены к сети.

Если бы не теплая погода, импорт из европейских стран и наращивание производства возобновляемой энергии, Украина столкнулась бы с массовыми блэкаутами, как в прошлом году. Пока этого не произошло. Во многом потому, что тогда преимущественно били по распределительным станциям и трансформаторам. И это вынуждало задействовать графики по всей стране. Теперь точечными ударами по станциям россияне пытаются обесточить крупные города и промышленные районы.

Еще одно важное отличие от зимы 2022-2023 - использование дорогих баллистических ракет. Например, в одной из недавних атак Россия ударила по ТЭС несколькими ракетами стоимостью 100 млн долларов. У Украины есть всего несколько систем Patriot, способных их сбить.

По-прежнему в больших количествах используются дроны, как более дешевый способ поразить энергетические объекты, такие как трансформаторы, отмечает представитель Главного управления разведки Андрей Черняк.

"Мы ожидали нападения в начале зимы, но теперь видим, что ракеты, которые они использовали, изготовлены недавно", - сказал он. По его оценкам, у россиян остаточно ракет для еще 1-2 крупных атак в ближайшие недели.

После мартовских ударов импорт из Евросоюза достиг рекордных 18 700 МВт/ч, что эквивалентно выработке двух электростанций. Одним из вариантов на будущее может быть увеличение количества и рассредоточение ветровых и солнечных станций по Украине, чтобы по возможности свести к минимуму перебои в генерации.

Как россияне ударами по ТЭС готовят наступление

Москва даже не скрывает удары по объектам энергетики. Хотя такая инфраструктура в первую очередь обеспечивает гражданское население, а не военные нужды. И атаки на нее запрещены международными конвенциями.

В сегодняшней сводке российского минобороны говорится, что атака в ночь на 11 апреля, которая в том числе разрушила Трипольскую ТЭС, проведена в ответ на украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам. По энергетике били ракетами большой дальности воздушного и морского базированиями, а также дронами. Традиционно "все цели поражены", в результате якобы нарушена работа предприятий военной промышленности и т.д.

Американское издание The Wall Street Journal пишет, что, возможно, масштабная кампания ударов по электростанциям связана с задержкой западной помощи. И является элементом наращивания преимущества Москвы на третьем году полномасштабной войны.

Фото: атаками на ТЭС россияне, возможно, готовятся к новому наступлению (t.me/ voynareal)

WSJ обращает внимание на заявления украинских чиновников. По их словам, сегодня без света остались десятки тысяч семей. А президент Зеленский снова призвал партнеров срочно предоставить дополнительную помощь в виде ПВО. До этого он предупреждал, что скоро закончатся ракеты-перехватчики, если атаки продолжатся в нынешних темпах.

Сокращение запасов заставляет делать трудный выбор относительно того, какие города и инфраструктуру защищать, а какие нет. И недавние атаки лишь подчеркивают уязвимость энергетической инфраструктуры страны.

Ударами по гражданской инфраструктуре Россия пытается заложить основу для будущих наступлений. Для начала истощив противовоздушную оборону и отвлекая ресурса с фронта.

"К лету ситуация с противовоздушной обороной Украины может стать весьма критической", - приводит издание мнение военного аналитика Франца Штефан-Гади из Международного института стратегических исследований (IISS).

Как долго могут продолжаться атаки и чего ждать

В течение весны россияне планируют нанести еще несколько массированных ударов по энергетике. Об этом комментарии РБК-Украина в начале месяца заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

По его словам, разведка оценивает запасы российских высокоточных ракет в 950 единиц. Речь идет о ракетах оперативно-стратегического и стратегического уровня с дальностью более 350 километров. Каждый раз, когда им удается накопить свыше 900, начинается серия атак. Когда запасы снова подходят к отметке 900, Россия берет паузу. Однако локальные обстрелы все равно могут при этом продолжаться.

В Министерстве энергетики не берутся прогнозировать ситуацию на ближайшие месяцы. По словам замминистра Светланы Гринчук, планы врага не известны, возможные последствия тоже, пока графики на всю Украину не планируются, но все может измениться. А министр Герман Галущенко заговорил о росте тарифов на электроэнергию.

"Сегодня ситуация еще более сложная по сравнению с прошлым годом, поскольку мы потеряли много гидроэлектроэнергии и вынуждены проводить плановые ремонты атомных блоков", - сказал он в интервью Bloomberg, но на днях уточнил, что решения о тарифах еще нет.

От того, насколько будущие атаки повлияют на энергосистему, зависит, сможет ли Украина подготовиться к следующему отопительному сезону. Премьер Денис Шмыгаль уже обозначил задачи - снизить риски, связанные с тепловой генерацией, децентрализовать ее и прикрыть средствами ПВО.