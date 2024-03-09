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Атака "Шахедов": в Одессе и Николаевской области прогремели взрывы, работает ПВО

Фото: в Одессе и Снигиревке раздались взрывы из-за атаки "Шахедов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе и Снигиревке Николаевской области вечером 9 марта прогремели взрывы во время воздушной тревоги из-за вражеской атаки с применением дронов-камикадзе типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская" на Telegram начальника Снигиревской городской военной администрации (МВА) Ивана Кухты.

Отмечается, что в Одессе началась "активная работа ПВО", после чего стало известно о взрывах, которые были слышны в городе.

Перед тем в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украине информировали о запуске российскими оккупантами нескольких групп "Шахедов" в направлении города. В частности, защитники неба в сообщении от 22:56 говорили о новой группе "Шахедов", летящих с Черного моря в направлении Одесской области.

Местные власти призвали жителей города и области находиться в укрытиях и соблюдать правила информ-тишины.

Позже было объявление о новой группе вражеских дронов в направлении Николаевской области.

"Шахеды" из Черного моря приближаются к Одессе! "Шахеды" в Николаевской области двигаются в направлении Кировоградщины... Новая группа "шахедов" с юга в Николаевскую область!" - предупредили в Воздушных силах.

Руководитель Снигиревской МВА рассказал, что были слышны взрывы.

"Прошу жителей города держаться подальше от окон, оставаться в безопасном месте до конца отбоя тревоги и соблюдать правила двух стен. Пожалуйста, не игнорируйте сигналы тревоги!" - говорится в его сообщении.

Кухта добавил, что информация о возможных повреждениях или пострадавших сейчас уточняется.

Вечерняя воздушная атака РФ по Украине

Ранее сообщалось, что 9 марта вечером в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за фиксации запуска российскими захватчиками дронов-камикадзе.

Сначала сигналы тревоги раздавались в южных областях, но позже тревога расширилась в центральные и восточные регионы - в последних из-за угрозы баллистических ударов.

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