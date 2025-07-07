Атака "Шахедов" на Киев: есть последствия в трех районах, все детали

В ночь на понедельник, 7 июля, воздушная тревога в Киеве звучала два раза. Впервые опасность была зафиксирована с 01:37 по 02:15, а второй раз - с 7:48.

Последствия этой атаки фиксируют в нескольких районах столицы. Наибольший ущерб - отключение горячей воды в 500 зданиях.

Ситуация в районах, по данным Кличко

В Деснянском районе Киева из-за падения обломков беспилотника был поврежден фасад админздания, газовая труба и пустой резервуар. Пожар, возникший от обломков, удалось быстро потушить. Пострадавших, к счастью, нет.

"Также в результате падения обломков БпЛА произошло возгорание автомобиля - пожар ликвидировали. Взрывной волной повреждено остекление нежилого здания и рядом расположенные машины", - написал Кличко.

В Соломенском районе обломки сбитого БпЛА упали на автомойку. Повреждены авто и труба водоснабжения. Пожара не было, пострадавших, предварительно, тоже нет.

В Голосеевском районе обломки БпЛА повредили окна в офисном здании. По предварительной информации, без пострадавших.

"Также в результате попадания обломков БпЛА повреждена тепломагистраль большого диаметра. Коммунальщики уже работают над ликвидацией аварии. Без услуги горячего водоснабжения остались около 500 зданий", - говорится в сообщении.

Среди отключенных - как жилые дома, так и социальные учреждения - школы, медицинские учреждения, а также ведомственные объекты. Также повреждены оконные конструкции на одном из энергообъектов.