Атака "Шахедов на Харьков: количество пострадавших возросло до 60, из них 9 - дети

Как отмечает прокуратура, сегодня в период с 00:30 до 00:40 россияне массированно атаковали Харьков дронами. Под обстрелом были два района - Слободской и Основянский.

Враг применил не менее 17 дронов, по предварительной информации, "Герань-2". Зафиксированы удары по частным и многоквартирным домам и предприятиям, произошли пожары. В результате атак также повреждены магазины, киоски, автомобили, троллейбусы и тому подобное.

Погибли два человека: 66-летний мужчина и женщина 47 лет. Количество пострадавших возросло до 60, среди которых девять детей. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, острую реакцию на стресс.

Фото: в Харькове уже 60 пострадавших из-за атаки РФ (t.me/prokuratura_kharkiv)

Правоохранители начали досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УК Украины).

Стоит отметить, что утром председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал о 57 пострадавших в Харькове.