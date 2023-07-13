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Атака РФ на Запорожье: количество пострадавших снова возросло

Фото: количество пострадавших из-за атаки на Запорожье 12 июля возросло до 21 человека (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Количество пострадавших из-за вчерашней атаки на Запорожье возросло до 21 человека. Среди них - 8 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

"В результате падения взрывоопасного объекта в областном центре количество пострадавших увеличилось до 21", - рассказал он.

По данным главы региона, среди раненых 8 детей.

"Из них в медучреждениях находятся 6 взрослых и 7 детей", - добавил Малашко.

Кроме того, по данным МВД Украины, под наблюдением врачей находятся 15 взрослых и 7 детей.

"Пока угрозы их жизни нет. Остальные пострадавшие находятся на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении.

Атака Запорожья 12 июля

12 июля в Запорожье произошел взрыв неизвестного вражеского военного объекта, изначально сообщалось о шести пострадавших. Местные СМИ сообщали о взрыве от обломков вражеского БпЛА. Позже количество пострадавших возросло до 18 человек, среди которых было 6 детей.

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Запорожье