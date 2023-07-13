Атака РФ на Запорожье: количество пострадавших снова возросло

"В результате падения взрывоопасного объекта в областном центре количество пострадавших увеличилось до 21", - рассказал он.

По данным главы региона, среди раненых 8 детей.

"Из них в медучреждениях находятся 6 взрослых и 7 детей", - добавил Малашко.

Кроме того, по данным МВД Украины, под наблюдением врачей находятся 15 взрослых и 7 детей.

"Пока угрозы их жизни нет. Остальные пострадавшие находятся на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении.

Атака Запорожья 12 июля

12 июля в Запорожье произошел взрыв неизвестного вражеского военного объекта, изначально сообщалось о шести пострадавших. Местные СМИ сообщали о взрыве от обломков вражеского БпЛА. Позже количество пострадавших возросло до 18 человек, среди которых было 6 детей.