Атака РФ на Киевщину: количество раненых превысило 30, среди них дети

"Четыре человека погибли, еще 31 пострадавших: полиция Киевщины продолжает фиксировать последствия атаки РФ. Среди пострадавших семеро детей. Правоохранители работают на местах событий", - сообщили правоохранители.

Ситуация по районам

В полиции сообщили, что в Обуховском районе произошло возгорание ангара и здания. Во время тушения пожара работники ГСЧС обнаружили тела двух погибших: 57-летнего мужчины и его сожительницы.

На Бучанщине от полученных травм погиб мужчина. Его тело обнаружено под завалами разрушенного дома.

В Фастовском районе во время тушения пожара в одном из домов спасатели обнаружили тело 76-летнего мужчины.

На Белоцерковщине пострадали 5 человек. Среди них две малолетние девочки 10 и 13 лет с термическими ожогами, а также два мужчины и женщина.

Пострадавшие госпитализированы в больницу. Также взрывной волной уничтожено четыре частных дома, повреждено хозяйственное здание, дом и автомобиль.

В Бучанском районе травмированы 14 человек. Среди них двое малолетних мальчиков 10 и 11 лет. Четыре женщины получили ранения, однако не госпитализированы - угрозы их жизни нет.

"24-летний травмированный мужчина доставлен в больницу. Также повреждены 39 частных домов и складские помещения", - сообщили правоохранители.

На Фастовщине пострадали 11 человек. Среди них двое малолетних детей 8 и 13 лет, а также 17-летняя девушка, двое из которых госпитализированы. Повреждения получили двадцать один частных домов, пять автомобилей, гаражные и хозяйственные помещения.

На Вышгородщине повреждены гаражное помещение и автомобиль.